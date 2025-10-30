×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emirgan Sahili'nde cansız beden bulundu: Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Emirgan Sahili#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü#Ruhi Bora Koçak
Emirgan Sahilinde cansız beden bulundu: Yakınları gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 18:03

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde aracından inerek atladığı öğrenilen kişinin cansız bedeni Emirgan İskelesi'ne çıkarıldı. Polisin incelemelerinde ölen kişinin Ruhi Bora Koçak (51) olduğu tespit edildi. Yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu Koçak’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay, saat 15.15 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 34 CHN 783 plakalı aracıyla köprüye gelen sürücü Ruhi Bora Koçak, aracından inerek bariyerleri aştı ardından da köprüden atladı. İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Bilinci kapalı halde denizden bota alınan Koçak, Emirgan İskelesi'ne çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Koçak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Emirgan Sahilinde cansız beden bulundu: Yakınları gözyaşlarına boğuldu

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Koçak’ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan Koçak’ın ölüm haberini alan yakınları, iskelenin girişinde gözyaşlarına boğuldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Emirgan Sahilinde cansız beden bulundu: Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emirgan Sahili#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü#Ruhi Bora Koçak

BAKMADAN GEÇME!