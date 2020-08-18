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Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2020 - 11:31,Son Güncelleme:

Emirgan Korusu'ndaki yangınla ilgili flaş gelişme! Şüpheli serbest bırakıldı

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Emirgan Korusu'ndaki yangınla ilgili flaş gelişme! Şüpheli serbest bırakıldı
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İstanbul Sarıyer Emirgan Korusu'nda işaret fişeğinin atılması sonucunda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli Vahap Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emirgan Korusu'nda önceki akşam çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alınmıştı. Atılan havai fişeğin neden olduğu belirtilen yangına ilişkin Vahap Ç. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak dün akşam saatlerinde Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Gözaltına alınan Vahap Ç.'nin alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emirgan yangınında 2 şüpheli: 1- Fişek, 2- Mangal
Emirgan yangınında 2 şüpheli: 1- Fişek, 2- Mangal
Emirgan Korusu'nda yangın çıkaran işaret fişeği kamerada
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