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Haber Giriş: 17.08.2020 - 21:12,Son Güncelleme:

Emirgan Korusu yangını işaret fişeğinden çıkmış 1 kişi gözaltında

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Emirgan Korusu yangını işaret fişeğinden çıkmış 1 kişi gözaltında
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Sarıyer’de bulunan Emirgan Korusu’nda dün akşam çıkan yangına atılan işaret fişeğinin neden olduğu belirlendi. İşaret fişeğini atarak yangına neden olan kişi gözaltına alındı.

Emirgan Korusu’nda dün saat 21.30’da yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, polis soruşturma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangının çevreden atılan işaret fişeği sonucunda çıktığı, kamera kayıtları incelemeleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda işaret fişeğini ateşleyenin Vahap Ç. olduğunun tespit edildiği belirtildi. Gözaltına alınan Vahap Ç.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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