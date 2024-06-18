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Emirdağ'da gurbetçi hareketliliği: Nüfus 200 binlere ulaştı

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#Gurbetçi#Emirdağ#Afyonkarahisar
Emirdağda gurbetçi hareketliliği: Nüfus 200 binlere ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 09:56

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, başta Belçika olmak üzere Fransa, Almanya ve Hollanda'da yaşayan gurbetçilerin gelmesiyle hareketlilik yaşandı. Kış aylarında 40 bin olan ilçe nüfusunun yaz aylarında 200 binlere ulaştı.

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1960'lı yıllarda başlayan ve her geçen gün büyüyen göç dalgasıyla Avrupa ülkelerinde yaşayan Emirdağlı sayısı arttı. Avrupa'da başta işçi olarak çalışan Emirdağlılar, gün geçtikçe kendi işlerinin sahibi oldu. Özellikle Belçika'daki Emirdağlılar arasında bakan, milletvekili, belediye başkanı, başkan yardımcısı, iş insanları ve üst düzey yöneticilik yapanlar da yer aldı. Seneler önce çalışmak için ilçeden ayrılanlar yaz tatillerini geçirmek için memleketlerini tercih etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz döneminde Emirdağ'da gurbetçi hareketliliği başladı. Emirdağ ekonomisinin yanı sıra Afyonkarahisar ve Eskişehir'e de ciddi katkı sağlayan gurbetçilerin gelmesiyle ilçede neredeyse her cadde ve sokakta yabancı plakalı araçlar görüldü. Emirdağ'da gurbetçi yoğunluğunun haziranda başlayıp ağustos sonuna kadar devam ettiği belirtilirken, Avrupa'da okulların açıldığı eylül ayı itibarıyla ilçe nüfusunun normale döndüğü kaydedildi. Kış aylarında 40 bin olan ilçe nüfusunun yaz aylarında 200 binleri bulduğu belirtildi.

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#Gurbetçi#Emirdağ#Afyonkarahisar

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