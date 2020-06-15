Emir subayının imamı Havelsan’dan çıktı

İZMİR Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay düzenlediği iddianamede, Fevzi Öztürk’ün FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 15 yıla kadar hapsini istedi. İddianamede, Öztürk’ün örgüt içindeki emir, direktif ve talimat aldığı mahrem imamının Lütfi Çıldır olduğu ortaya konuldu. Fevzi Öztürk sorgusunda tüm iddiaları reddetse de, iddianamede mahrem imamıyla yaptığı tüm görüşmeler gün gün, saat saat delillendirildi.

Mahrem imam Lütfi Çıldır TSK içindeki en kritik görevlerde bulunan subayların örgüt imamlığını yapan isimdi. Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunuydu. Bir süre ABD’de eğitim görmüştü. 2004’te askeri yazılım ve siber güvenlik politikaları üreten çok önemli bir kurum olan Havelsan’da çalışmaya başlamıştı. 2014 yılına kadar kurumda görev yapmıştı. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra ise kayıplara karışmıştı.

KOD ADI SERKAN

Eldeki bilgilere göre ABD’ye gitmişti. Bazı itirafçıların verdiği ifadelere göre, Lütfi Çıldır Ankara’da kurmaylık sınavlarına hazırlanan subaylara ev tutar, yemeklerine kadar eve getirir, hatta sınavdan önce kurmaylık sınavlarında çıkacak soruları bile bu subaylara verirdi. Örgütteki kod adı Serkan’dı.