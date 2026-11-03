Emir Sarıgül'ün iddiasına Özgür Özel'den çok sert yanıt: Eğer namus ve şeref varsa ne biliyorlarsa açıklasınlar

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, Yeni Parti’yi zaruretten kurduklarını belirterek, "'Bir partimiz olsun' diye değil 'iktidar olsun' diye kurduk. Yeni Parti kurulduğunda 'Niye yeni' dediler. Dedik ki; 'Millet istedi partiyi kurduk.' Adını millet 'Yeni Parti' koydu. O adı biz de kabullendik, o adı biz de kullandık. İsmimize saldırdılar kaybettiler. Para yoktu, bütçemizi milletimiz oluşturdu. ‘Yeni Parti’nin nesi yeni’ diye konuştuğumuzda dedik ki; 'Göreceksiniz hep söylenip yapılamayanı yapacağız. Yeni Parti’de sözü, kararı, yetkiyi üyelere vereceğiz. Öyle delege sistemi ile değil, gereği yerine getirilecek ama esas kararı üyeler verecek.' İlçe kongrelerinde üyeler geldi, ilçe başkanlarını seçtiler. İl kongrelerinde, il başkanlarını seçtiler. Sıra geldi genel başkan seçimine. Şimdi tam buradayız" diye konuştu.

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'2 MİLYON ÜYEDEN KAÇTILAR'

CHP'deki kurultay süreçlerine değinen Özel, "Haziran sonunda burada dedim ki; 'Hiçbir yere gitmem. Bütün üyeyle gel yarışalım, kaybeden partiyi bıraksın.' Hatta 'Özgür Özel yüzde 90’ın altında oy alıyorsa aday olmayacak, siyaseti bırakacak' dedim. 'Kanuna aykırı, tüm üyelerle seçim yapılamaz. Delege ile yapılır' dedi. Şimdi de ne seçim derdi ne bir şey. Kazıyacaklar bütün partiyi, sonra şeklen yapacaklar, yapacakları seçimi. 2 milyon üyeden kaçtılar. İşte bu pazar 81 ilde, 900’den fazla ilçede, 800 bin üye ile Yeni Parti’nin Genel Başkanını seçiyoruz. Yeni Parti kendi evinde yapmadığını Türkiye’ye önermez. 5 Kasım günü mesai bitimine kadar il başkanlıklarında, ilçe başkanlıklarında kaydolan herkes, 8 Kasım günü sandık başına gelebilir. Yeni Parti’nin genel başkanını bizzat belirleyebilir" açıklamasını yaptı.

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'TARIM KRİZİ DERİNLEŞECEK'

2027 yılı bütçe teklifine ilişkin konuşan Özel, "Bu kara düzenin çiftçiye attığı son kazık, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda. Burada geçmişte bizlerin büyük destek vererek çıkardığı Tarım Kanunu var. Bu kanuna göre çiftçinin alacağı destekleme, kanun güvencesine alınmıştı. Bu sene bütçeden milli gelirin yüzde 1’i ayrıldığında 1 trilyon 112 milyar lira doğrudan çiftçilere destekleme olarak verilecek. Bütçe geldi, ne koymuşlar oraya? 235 milyar lira. 5’te biri. Yüzde 1 değil, binde 2. 2027 yılında hiç şüphe yok ki tarım krizi derinleşecek. Çiftçi yine perişan olacak, yine market fiyatları el yakacak" dedi.

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'KAYBIN 195 MİLYAR DOLARA ULAŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI'

Özel, fon soruşturmalarına ilişkin ise "Fon vurgununun üstünden tam 48 gün geçti. Milletin devlete emanet ettiği paralara Tayyip Bey’in atadığı kadrolar ya çöktü ya çöktürdü. Bütünüyle Adalet ve Kalkınma Partisi kadrolarının büyük bir organizasyonu. 'Türkiye Yüzyılı' dediler, bütün bakanlıklara reklam yaptılar, gazetelere 'Türkiye Yüzyılı' diye kalın 60 sayfa bastılar devletin parasıyla. İşte 'Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın vurgunudur. Mağdur ne 455 bin tekil yatırımcıdır ne aileleri ile 2 milyondur, ne borsadaki 6,7 milyon yatırımcıdır. Borsa çökmüştür, ekonomi çökmüştür ve toplam 86 milyon vatandaşımız bu yükün altında kalmıştır. Geçen haftaya kadar görülebilen veri, Borsa İstanbul’un Bist100 endeksiydi. Ona göre ilk hesaplama 20 milyar dolar, sonra bu borsadaki çöküşle bir 90 milyar dolar. Şimdi tüm borsa verileri açıklandı, ayın sonu geldi ve borsadaki 100 şirketin değil, 623 şirketin toplam 174 milyar dolar kayba uğradığı, Merkez Bankası’nın 21 milyar dolar rezerv kaybettiği, toplam ekonomideki kaybın 195 milyar dolara ulaştığı ortaya çıktı. Yani asrın felaketinin 10 şehirde 100 milyar dolarlık yıkım yaptığı o büyük depremde, o depremin bütün yıktığının, yarattığı bütün hasarın neredeyse iki katına kadar; 195 milyar dolar bir hacimle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

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'NE BİLİYORLARSA AÇIKLASINLAR'

Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül’ün ifadelerine ilişkin konuşan Özel, "Emir Sarıgül ifade veriyor, ilk ifadede duyduğuma göre ‘Babam Özgür Özel‘e ağustos ayında atkı ile para verdi, Yeni Parti'ye destek verdi’ diyor. Satılıyor mu ağustosta atkı? Gidip bir sorsunlar bakalım atkı ne vakit geliyor. Ama ifadeyi alıyorlar, bu ifadeyi yayıyorlar. Özgür Özel‘in parayla işi olmaz. Eğer birazcık namus ve şeref varsa, hakkımda ne biliyorlarsa açıklasınlar. Hangi belge varsa getirsinler" diye konuştu.