Emir Sarıgül’e ev hapsiyle tahliye

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sarıgül Ailesi’ne yönelik ‘kara para aklama’ ve ‘cinsel saldırı’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer Sarıgül, Emir Sarıgül, Altınbaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ve işinsanı Sofu Altınbaş’ın da arasında olduğu 28 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 21 Ekim 2026’da tutuklanan Emir Sarıgül, ‘ev hapsi adli kontrolü’ uygulanarak tahliye edildi.

Savcılığa verdiği ek ifadede babası Mustafa Sarıgül’ün YENİ Parti’ye farklı tarihlerde 600 bin dolar para verdiğini iddia eden Emir Sarıgül, suçsuz olduğunu söyleyerek tahliyesini istemişti. Sarıgül, ifadesinde şunları söylemişti:

KORUMA İSTEMİŞTİ

“Benim 2 kızım vardır. Başlarında bulunmam gerekiyor çünkü anneleri de şu anda yurtdışındadır. Uzun bir süre de gelmeyecektir. Kızlarım şu an bakıma muhtaç haldeki anneannelerinin yanındadır. Ben tahliyemi talep ediyorum. Ev hapsi seçeneği de dahil değerlendirilmesini talep ediyorum. Böyle bir takdirde bulunulursa başıma bir şey gelme ihtimaline binaen devletimizden koruma talep ediyorum. Benim yaşanan olaylarla bir ilgim yoktur. Suçsuzum.”