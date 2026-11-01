Emir Sarıgül'den babası Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel hakkında çok çarpıcı itiraf

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İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturma Mustafa Sarıgül'ün ailesi ve yakın çevresine uzanmıştı.

Soruşturma sürerken çok konuşulacak gelişmeler de yaşanmıştı. Bunlardan biri de Mustafa Sarıgül hakkındaki 'cinsel saldırı' iddiası olmuştu.

EMİR SARIGÜL'DEN ÇOK KONUŞULACAK İFADE

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er, Emir Sarıgül'ün ifadesindeki ayrıntıları paylaştı. Serdar Er, şunları aktardı:

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Şimdi Emir Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı, ne deniyor çok merak ediliyor. Aslında önemli noktayı şöyle belirtmemiz lazım ilk olarak. Şöyle ki, Emir Sarıgül bu ilk ifadesinde anlatmıyor bu detayları. Yani cezaevine girdikten sonra ek ifadesinde bu detayları veriyor.

"BABAM ÖZGÜR ÖZEL'E 350 BİN DOLAR RÜŞVET VERDİ"

Önemli bir bilgi: "Babam Özgür Özel’e 350 bin dolar rüşvet verdi, para verdi" ifadesi ki hemen aslında grafiğimizin başında yazıyor. Peki bu aşamalar nasıl gerçekleşiyor?

İlki, Yeni Parti’nin kuruluş aşamasında o binanın işleriyle alakalı yaklaşık 250 bin dolar para verdiğini ifade ediyor Emir Sarıgül anlattıklarında. Tabii o olayı da şöyle anlatıyor: Ankara’da Ümitköy’de bulunan bir restoran çıkışında Özgür Özel’e ait aracın içine bıraktığını biliyorum diyor. Babası Mustafa Sarıgül, Erzincan milletvekili, babası Ankara’da bir restoran çıkışında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in aracına bıraktığını ifade ediyor ve restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin doları Özgür Özel’e ait aracın arka kısmına bıraktı, bunu bana doğrudan kendisi anlattı diyor.

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Bu olay ilk değil; bir başka olaydan bahsediyor bu ek ifadede. O da, hediye paketiyle Özgür Özel’e yaklaşık 100 bin dolar paranın hediye paketle teslim edildiğini anlatıyor Emir Sarıgül ek ifadesinde. Bunda da geçtiğimiz aydan bahsediyor, yani ifadeyi verdiği tarihi, yakın bir tarihi birkaç gün önce olarak göz önüne alırsak, geçtiğimiz ay ifadesini kullanarak şöyle diyor: Özgür Özel’e elden 100 bin dolar verildiğini bana Mustafa Sarıgül söyledi, yani babasını kastediyor.

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ATKILARLA YAPILAN HEDİYE PAKETİYLE 100 BİN DOLAR

Şöyle ki o tarihte babam Özgür Özel’in Ankara’daki eve yemeğe geleceğini bana söylemişti, babam bana iki adet atkı almamı söyledi. Ünlü bir markadan, İstinye Park’ta ünlü bir markadan aldığını ifade ederek o atkıların içerisine, hediye paketi yapılıyor ve 100 bin doları babasının parça parça yerleştirdiğini ve o parayı da hediye paketiyle Özgür Özel’e verdiğini ifade ediyor.

Burada da konukların ismini veriyor, Ulus Pilatin konuklarında bulunan evde bu paketin, bu atkı bulunan hediye paketinin 100 bin dolar içine konularak Özgür Özel’e teslim edildiğini ifade ediyor. Kutuda paraların yanında atkılar da duruyordu, sonrasında biz bunu bir hediye paketi şeklinde getirdik diye anlatıyor. Tabii bu olay ek ifadesinde anlatılan bir hadise.

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KORUMA TALEP ETMİŞ

Önemli başlıklar daha var. Şöyle ki, kendisi bu ek ifadesinde bunları anlattıktan sonra bir de koruma talep ediyor. Peki kimden çekiniyor da koruma talep ediyor? Bu büyük bir soru işareti ama bu noktada bu verdiği ifadelerle birlikte Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ü aslında açıkça zor bir duruma, başka bir boyuta sokmuş oluyor. Çünkü babasının doğrudan rüşvet verdiğini Yeni Parti genel başkanına itiraf etmiş oluyor bu noktada ve bu ek ifadesinde çarpıcı başka bir detay da yakın koruma talep ettiği.

Burada çocuğunun, iki çocuğunun annesi tarafından bakıldığını, eşinin yurt dışında olduğunu yine belirtiyor ve hem tahliyesini hem de koruma talebini iletiyor bu ifadesinde. Bunlar da öne çıkan başlıklardan bir tanesiydi.

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DOLANDIRICILIK VE KARA PARA AKLAMA İDDİASI

Tabii şunu da belirtmek lazım, biz bu olayın nasıl konuşulur oldu Sarıgül ailesi ile ilgili? Almanya’da iki kişi bulunuyordu ve şikayetçi oldular. Şöyle ki ilk önce gazeteci Murat Ağırel’e bir dosya gönderdikleri ortaya çıkmıştı ve burada milyon dolarlık işlemler ve Sarıgül ailesine yönelik iddialar vardı, dolandırıcılık ve kara para aklama.

İşte Emir Sarıgül de o suçlamaların adresi olan iki kişi olan bir başka isimdi ama burada Mustafa Sarıgül isminden bağımsız değil bütün bu anlatılanlar. Peki Mustafa Sarıgül neden hala dışarıda? O da milletvekili olduğu için dokunulmazlığı bulunduğu için, yoksa bu bütün dolandırıcılık kara para aklama suçlarından Mustafa Sarıgül’ün de iddialar arasında ismi geçiyor.

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Mustafa Sarıgül’e bu anlamda bir işlem yapılmamıştı, bundan kaynaklı. Yani Emir Sarıgül’ün tutuklu bulunduğu dosyada aslında Mustafa Sarıgül’ün de ismi geçiyor, bunu da belirtmemiz lazım. O 80 milyon euro, 100 milyon euroluk işlemler var. Tabii ki bunların hepsinin ortaya çıkması için neler yapılacak? Tabii hesap hareketleri incelenecek.

Bu noktada tabii bir masak raporu beklendiğini biliyoruz. Bunların hepsinin detaylı bir şekilde analizi sonrasında tabii ortaya net bir tablo çıkacak ama bu isimler tutuklandı, 20’den fazla tutuklu bulunuyor dosya içerisinde ama bu tutuklanan isimlerin ki Emir Sarıgül’ün böyle bir Mustafa Sarıgül ismini ifade ederek böyle bir ek ifade vermesi de önemli bir gelişme.