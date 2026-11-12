Emir Sarıgül’den 4’üncü ifade

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Sarıgül ailesine yönelik ‘kara para aklama’ iddiasıyla yürütülen soruşturmada Emir Sarıgül, 4’üncü kez savcılığa ifade verdi.
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Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül, 18 Ekim 2026’da gözaltına alınmış, 21 Ekim 2026’da tutuklanmıştı. Emir Sarıgül, 3’üncü kez verdiği ifadesinin ardından 4 Kasım 2026’da ‘ev hapsi’ adli kontrolü kararıyla tahliye edilmişti.
22 gün içerisinde 4’üncü kez ifade vermek için dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Emir Sarıgül, yaklaşık 1 saat süren savcılık ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.