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Emir Sarıgül tutuklandı

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#Emir Sarıgül Tutuklandı#Yolsuzluk Soruşturması#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Emir Sarıgül tutuklandı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 07:00

ALMAN vatandaşı K.P. ile M.B., yurtiçi ve yurtdışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü.

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Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Müştekiler K.P. ile M.B.’nin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri öne sürülmüştü. YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil, oğlu Ömer Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel’in de arasında bulunduğu 15 kişi, 19 Ekim’de tutuklanmıştı.

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Hakkında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül de 19 Ekim 2026’da avukatıyla emniyete giderek teslim olmuştu. Sağlık kontrolünden sonra İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen Sarıgül, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

 

 

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#Emir Sarıgül Tutuklandı#Yolsuzluk Soruşturması#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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