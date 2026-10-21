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Emir Sarıgül tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Emir Sarıgül#Para Aklama#Tutuklama
Emir Sarıgül tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 21:21

İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Emir Sarıgül çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığını, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel’e ilettikleri, bu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki ifadeleri; sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirildi. Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi.

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15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Ömer Sarıgül, Murat Ağırel, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavıdan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman ve Mehmet Ali Aslan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMİR SARIGÜL DE  TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Emir Sarıgül de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

 

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#Emir Sarıgül#Para Aklama#Tutuklama

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