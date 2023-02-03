Emir Mete'nin ölümüne neden olmuştu: Bir daha sahiplendirilmeyecek

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Selimbey Mahallesi Yoğutçuoğlu Sokak'ta 30 Ocak'ta evinin önünde arkadaşları ile top oynadığı sırada, 'Alman kurdu kırması' köpeğin saldırısına uğrayan 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Mete Durna, hastanede hayatını kaybetti. Tüm kenti üzüntüye boğan ölümün ardından köpeği sahiplenip, daha sonra sokağa salan H.K., gözaltına alınıp, tutuklandı. Emir Mete'nin ölümüne neden olan köpek ise belediye ekiplerince aynı gün olay yerinden alınıp, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. 71'i yasaklı ırk olmak üzere 450 köpek ile 100 kedinin bulunduğu barınakta, köpek bir kafeste tek başına tutuluyor. Uzmanlarca durumu gözlemlenen köpek, bundan sonra yaşamını barınakta geçirecek.

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Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, 5 Ocak'ta köpeğin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildiğini belirterek, "Bu hayvan, İl Sağlık Müdürlüğü'nün bahçesinde küpesiz hayvan diye alınarak getirilmiş. 6 Ocak'ta da kısırlaştırma, aşı ve diğer sağlık kontrolleri veteriner hekimlerimiz tarafından yapılmış. Barınağımızda 20 gün kaldıktan sonra ise 25 Ocak itibarıyla vatandaşın talebi üzerine belgeli olarak sahiplendirilmiş. Maalesef bu vatandaşımızın, hayvanı dışarıya salması sonucunda bu vahim olay gerçekleşmiş. Ailesine ve tüm Van halkına başsağlığı diliyoruz. Bu köpek, resmi yasal belgesi bulunan sahipli bir hayvan" dedi.

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Sahipsiz hayvanlara ilişkin mücadele ettiklerini anlatan Allahverdi, "Şu anda kent merkezi ve ilçelerinde ekiplerimiz 7/24 çalışıyor. Sahipsiz hayvanların vatandaşlarımıza zarar vermemesi için mücadele ederken, mama dağıtımlarımız da devam ediyor. Bizim barınağımızda her gün yaşanan sirkülasyon ise devam ediyor. Şu anda 450 köpek ve 100 civarında kedi bulunuyor. Bu sayılar her gün değişebiliyor. Kısırlaştırması yapılan hayvanlara mikroçip takıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Bu köpek de yasaklı ırk köpekler gibi bundan sonra merkezimizde denetimlerimiz ve kontrolümüz altında tutulacak ve sahiplendirilmeyecek" diye konuştu.