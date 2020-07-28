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Haber Giriş: 28.07.2020 - 02:04,Son Güncelleme:

Emir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Emir kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Türkçede bazı sözcüklerin eş anlamlıları bulunmaktadır hatta bazılarının birden fazla eş anlamlısı sözcük olabilmekte. Bu sözcüklerden bir tanesi de emir sözcüğüdür. Birden fazla eş anlamı olan emir sözcüğünün anlamı ve eş anlamlısı olan sözcükler TDK’de belirtilmiştir. Peki, emir sözcüğünün anlamı ve eş anlamlısı nedir? Emir sözcüğünün eş anlamlısını sizler için derledik.

Emir, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan emir sözcüğü dillimize Arapçadan gelerek yerleşmiştir. Emir sözcüğünün eş anlamlısı ise “buyruk” sözcüğüdür.

 Emir Eş Anlamlısı

 Emir sözcüğü dilimizde çok sık kullanılmaktadır. Aslında emir sözcüğünü sohbet veya konuşma esnasında cümle içerisinde değil de bu sözcüğün anlamı üzerinden karşımızda bulunan kişiye bir şeyler buyrulması şeklinde kullanılmaktadır.

 Emir sözcüğü etimolojik olarak incelendiğinde Arapça “Amr” kökünden gelmiş “ˀamr” buyruk, olgu-iş- şey- maslahat kelimesinden alıntıdır. Emir, bir şeyin yapılması veya yapılmaması hususunda zorlanması, buyrulmasıdır. Türk Dil Kurumu kendi sözlüğünde emir sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcükleri buyruk, talimat, komut, ferman ve istek şeklinde belirtmiştir. Ayrıca TDK kendi sözcüğünde emir sözcüğünü bir başka anlamından da bahsetmiştir. Diğer anlamı ise şöyledir;

 Orta Anadolu'da şarap yapımında kabuk kalınlığı orta olan beyaz renkli, karışık ve kısa budanan bir çeşit üzüm.

 

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