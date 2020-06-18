Emir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Emir kelimesi dilimizde çok sık kullanılır. Fakat dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Emir kelimesinin eş anlamlı kelimeleri arasında en çok bilineni buyruk kelimesidir.

Emir Eş Anlamlısı

Günlük hayatta emir kelimesi ile ilgili birçok cümle kurarız. Bu cümlelerde emir kelimesi yerine emir kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri de kullanabiliriz. Emir kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri dilimizde şu şekilde belirtilmiştir:

- Buyruk, ferman, istek, komut, talimat

Bu kelimeler emir kelimesi ile aynı anlamı taşır. Ayrıca emir kelimesinin anlamını da Türk Dil Kurumundan öğrenebilirsiniz. Emir kelimesi TDK'da buyruk, ferman, istek şeklinde açıklanmıştır. Fakat emir kelimesinin çok bilinmeyen bir başka anlamı daha belirtilmiştir. TDK'ya göre emir kelimesinin diğer anlamı şudur:

- Orta Anadolu'da şarap yapımı için üretilen orta kalın kabuklu, beyaz renkli, kısa ve karışık budanan bir tür üzüm.