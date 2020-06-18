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Haber Giriş: 18.06.2020 - 01:29,Son Güncelleme:

Emir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Emir kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlı kelimeleri olabilir. Bu kelimelerden birisi de emir kelimesidir. Birden fazla anlamı olan emir kelimesinin anlamı ve eş anlamlı kelimeleri TDK sözlüklerinde belirtilmiştir. Peki Emir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Emir kelimesinin eş anlamını merak edenler için detaylıca inceledik.

Emir kelimesi dilimizde çok sık kullanılır. Fakat dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Emir kelimesinin eş anlamlı kelimeleri arasında en çok bilineni buyruk kelimesidir.

 Emir Eş Anlamlısı

 Günlük hayatta emir kelimesi ile ilgili birçok cümle kurarız. Bu cümlelerde emir kelimesi yerine emir kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri de kullanabiliriz. Emir kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri dilimizde şu şekilde belirtilmiştir:

 - Buyruk, ferman, istek, komut, talimat

 Bu kelimeler emir kelimesi ile aynı anlamı taşır. Ayrıca emir kelimesinin anlamını da Türk Dil Kurumundan öğrenebilirsiniz. Emir kelimesi TDK'da buyruk, ferman, istek şeklinde açıklanmıştır. Fakat emir kelimesinin çok bilinmeyen bir başka anlamı daha belirtilmiştir. TDK'ya göre emir kelimesinin diğer anlamı şudur:

 - Orta Anadolu'da şarap yapımı için üretilen orta kalın kabuklu, beyaz renkli, kısa ve karışık budanan bir tür üzüm.

 

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