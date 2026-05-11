×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emir Kayra Eke Türkiye birincisi oldu! Başarısının sırrını anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Emir Kayra Eke#Kuran-I Kerim Yarışması#Türkiye Birincisi
Emir Kayra Eke Türkiye birincisi oldu Başarısının sırrını anlattı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 14:13

Ezanıyla gönüllere dokunan Samsunlu ortaokul öğrencisi Emir Kayra Eke bu kez Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye birincisi olarak büyük gurur yaşattı. Başarısıyla takdir toplayan Eke, tilavetiyle dinleyenleri bir kez daha mest etti.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Konya'da düzenlenen "İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni" kapsamında gerçekleştirilen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda, Samsun İlkadım 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Emir Kayra Eke Türkiye birincisi olarak büyük gurur yaşattı. Daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nda Türkiye birinciliği elde eden Emir Kayra Eke, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Emir Kayra Eke Türkiye birincisi oldu Başarısının sırrını anlattı

Başarı sürecini anlatan Emir Kayra Eke, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finaline katıldım ve Samsun birincisi oldum. Ardından Kastamonu'da düzenlenen bölge finallerinde Karadeniz Bölge birincisi oldum. Sonrasında Konya'da yapılan Türkiye finallerinde 8 yarışmacı arasından Türkiye birinciliğini elde ettim. Bu başarı öncelikle Rabbimin bana bir lütfudur. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için verdiğim emeklerin Türkiye birinciliği ile taçlanması tarif edilemez bir duygu" dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDünyaca ünlü: 1.5 saatlik yol 1.5 dakikaya kadar indiDünyaca ünlü: 1.5 saatlik yol 1.5 dakikaya kadar indi!Haberi görüntüle

Emir Kayra Eke Türkiye birincisi oldu Başarısının sırrını anlattı

Yarışmaya hazırlanma sürecinde ailesinin ve hocalarının büyük desteğini gördüğünü ifade eden Eke, "Başta babam olmak üzere Hasan hocama ve aileme teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca her akşam babamla çalıştım, Hasan hocamdan da destek aldım. Bu şekilde Türkiye birinciliğine ulaştım" diye konuştu.

"SEVİNCİMİ CUMHURBAŞKANI İLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Kazandığı birinciliği 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'e ithaf ettiğini belirten Emir Kayra Eke, "Aziz şehitlerimizin hatırası her zaman kalbimizdedir. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmektir. Kendisinin Kur'an-ı Kerim'e ve hafızlara olan ilgisini yakından takip ediyorum. Eğer müsaadesi olursa bu birincilik sevincimi kendisiyle paylaşmak ve hayır duasını almak isterim" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emir Kayra Eke#Kuran-I Kerim Yarışması#Türkiye Birincisi

BAKMADAN GEÇME!