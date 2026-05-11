Emir Kayra Eke Türkiye birincisi oldu! Başarısının sırrını anlattı

Güncelleme Tarihi:
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Konya'da düzenlenen "İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni" kapsamında gerçekleştirilen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda, Samsun İlkadım 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Emir Kayra Eke Türkiye birincisi olarak büyük gurur yaşattı. Daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nda Türkiye birinciliği elde eden Emir Kayra Eke, başarılarına bir yenisini daha ekledi.
"SEVİNCİMİ CUMHURBAŞKANI İLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM"
Kazandığı birinciliği 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'e ithaf ettiğini belirten Emir Kayra Eke, "Aziz şehitlerimizin hatırası her zaman kalbimizdedir. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmektir. Kendisinin Kur'an-ı Kerim'e ve hafızlara olan ilgisini yakından takip ediyorum. Eğer müsaadesi olursa bu birincilik sevincimi kendisiyle paylaşmak ve hayır duasını almak isterim" ifadelerini kullandı.