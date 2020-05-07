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Ali AKSOYER-Alper Korkmaz/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 15:40,Son Güncelleme:

Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı

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Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı
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KORANAVİRÜS salgınının başladığı günlerde bomboş görüntülenen Eminönü Meydanı eski günlerine dönmeye başladı. Bölgede gün boyu trafik sıkışıklığı yaşanırken, çevrede bulunan otoparklar araçlarla doldu. Salgının ilk günlerinde 4-5 araçla sefer yapan arabalı vapurlar ise tıka basa dolu olarak çalışıyor. Bölge esnafı "Vatandaşda bir rahatlama oldu sanırım. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz." dedi. Bölgedeki yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

Eminönü ve çevresi Koranavirüs salgının ilk günlerinde adeta bomboş kalmıştı. Bugün bölgede daha önce kapalı olan bir çok dükkan açılırken, trafikte oldukça arttı. Eminönü Meydanı'nda gün boyu trafik sıkışıklığı yaşandı. Salgının ilk günlerinde 4-5 araçla sefer yapan arabalı vapurlarda bugün tıka basa dolu olarak seferlerine devam etti. Arabalı vapur kuyruğundaki araç sırası ise hiç eksik olmadı.

Eminönü'nde esnaflık yapan Sinan Korkmaz "Nispeten bir yoğunluk var. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Diğer günlere göre yoğunluk bugün daha fazla. Artık ilaç bulunana kadar virüsle yaşayacağız.  Bu arada sosyal mesafemizi de koruyacağız. Vatandaşlarda bir rahatlama oldu sanırım. Ancak sosyal mesafeyi koruduktan sonra hiç bir sıkıntı olacağını sanmıyorum." dedi.

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