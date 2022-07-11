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Eminönü'nde vapur sırası yoğunluğu

#Istanbul#Eminönü#Vapur
Eminönünde vapur sırası yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler sahillere akın edince vapur seferlerinde yoğunluk yaşandı. Boğazın tadını çıkartmak isteyenler yoğunluğa rağmen sıra bekledi.

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Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sahillere akın etti. Özellikle Anadolu Yakası'na geçmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler Eminönü'nde yoğunluğa neden oldu.

Bahçelievler'den Üsküdar'a gitmek için yola çıktıklarını söyleyen Fatma Aksu, "Kurbanımızı kestik, ailelerimizi ziyaret ettik, şimdi de kuzenlerimizle gezmeye gidiyoruz. Bugün çok aşırı bir kalabalık var. Dünya buraya akın etmiş gibi." dedi.

Anadolu yakasına geçmek için vapur sırası bekleyen Ümmügül Soğukpınar ise "Biz insanlar tatile gitti diye düşünüyorduk ama herkes Eminönü'nü tercih ediyor. Deniz havası almayı seviyoruz" diye konuştu. 

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#Istanbul#Eminönü#Vapur

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