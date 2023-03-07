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Eminönü'nde tramvay raydan çıktı

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#Tramvay#İstanbul#Fatih
Eminönünde tramvay raydan çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 15:16

Eminönü-Sirkeci istikametinde seyrederken raydan çıkan tramvay, elektrik direğini çevreleyen taşlara çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşandı.

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Edinilen bilgiye göre, Eminönü'nden Sirkeci istikametine devam eden tramvay, bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Saat 14.45 sıralarında meydana gelen olayda tramvay, iki rayın arasında bulunan elektrik direğini çevreleyen taşlara çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde akmasa yaşandı. Paniğe neden olan kazanın ardından araçtan inen yolcular, yollarına yürüyerek devam etti.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay Hattı'mızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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#Tramvay#İstanbul#Fatih

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