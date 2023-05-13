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Eminönü'nde taksi alev alev yandı

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#Taksi#Eminönü#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 10:48

İstanbul Eminönü'nde alev alev yanan taksi kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 09.45 sıralarında Fatih Eminönü'nde meydana geldi. Yolcusunu indiren taksi şoförü aracının arkasından dumanlar yükseldiğini farketti. Hemen bagajından aldığı yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da alevler hızla yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri taksiyi kısa sürede söndürse de araç kullanılamaz hale geldi.

Eminönünde taksi alev alev yandı



"ALEVLER BİR ANDA YÜKSELDİ"

taksi şoförü Nihat Kaçak, "Taksinin içinde yolcu vardı. Ücretini ödeyip dışarı çıktı ve arka koltuktan dumanlar yükselmeye başladı. Arkamdaki taksici arkadaş uyardı ve kapıları açtık. Koltuğun ortasından yanmaya başladı. Yangın tüpüyle müdahale ettik fakat alevler bir anda yükseldi. Biz de kaçtık. Yolcular karı ve kocaydı. Şüpheli bir durum yoktu" dedi. 

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#Taksi#Eminönü#Yangın

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