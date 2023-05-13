Eminönü'nde taksi alev alev yandı

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Yangın, saat 09.45 sıralarında Fatih Eminönü'nde meydana geldi. Yolcusunu indiren taksi şoförü aracının arkasından dumanlar yükseldiğini farketti. Hemen bagajından aldığı yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da alevler hızla yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri taksiyi kısa sürede söndürse de araç kullanılamaz hale geldi.