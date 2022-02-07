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Eminönü'nde 'su samuru' sürprizi

#İstanbul#Eminönü#Su Samuru
Eminönünde su samuru sürprizi

İstanbul’da nadiren gözüken ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru, şehrin en kalabalık noktalarından birisi olan Eminönü sahilinde görüntülendi. Su samurunu görüntüleyen Arda Ertuğrul, “İlk defa İstanbul’da böyle bir hayvan görüyoruz. Bizden kaçtı maalesef durdurup sevemedik” dedi.

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İstanbulluların görmeye alışık olmadığı ve nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan su samurları son birkaç yıldır nadiren de olsa objektiflere takılıyor. Şehrin en kalabalık noktalarından birisi olan Eminönü sahilinde drone pilotluğu yapan Arda Ertuğrul, işe giderken gördüğü su samurunu görüntüledi.

Eminönünde su samuru sürprizi

Bir süre peşinden koşarak su samurunu görüntüleyen Ertuğrul, daha önce şehirde böyle bir hayvan görmediğini vurguladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında hızla uzaklaşan su samuru bir iskelenin ayaklarının altına doğru girip gözden kayboldu.

Eminönünde su samuru sürprizi

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“İLK DEFA İSTANBUL’DA BÖYLE BİR HAYVAN GÖRÜYORUZ”

Boğaz'da gezi düzenleyen özel bir vapurda drone pilotu olarak çalışan Arda Ertuğrul, “Görev yaptığım geminin iskeleye yanaşmasını beklerken, bir anda karşıma ilk bakışta kedi veya büyük bir fare olduğunu düşündüğüm bir hayvan çıktı. Dikkatli baktığımda su samuru olduğunu gördüm. Görüntülemek için peşinden bir süre koştum, sevmek istedim. Biraz daha yakından görmeye çalıştım. Peşinden koştum ama maalesef durmadı. İlk defa İstanbul’da böyle bir hayvan görüyoruz. Şehir içinde bu tarz hayvanlarla karşılaşmıyoruz. Bizimde ilgimizi çekti. Bizden kaçtı maalesef durdurup sevemedik” dedi.

Eminönünde su samuru sürprizi

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#İstanbul#Eminönü#Su Samuru

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