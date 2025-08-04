Eminönü’nde silahlı dehşet

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Eminönü Ragıp Demir Paşa Caddesi’nde dün 18.00 sıralarında A.B. ve S.Ç. arasında tartışma başladı. Yüzlerce kişinin bulunduğu İstanbul’un en kalabalık noktalarından birinde yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine, A.B. yanında bulunan silahla S.Ç.’ye doğru rasgele ateş etmeye başladı. S.Ç. koşarak kaçmaya çalışırken, saldırgan A.B. arkasından ateş etmeye devam etti. Silah seslerini duyan caddede görevli trafik polisleri, saldırgan A.B.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

YOLDAN GEÇEN 1 KİŞİ YARALANDI

Olay sırasında kaldırımda yürüyen H.A. bacağından vurularak yaralandı. Polis ekibinin durumu telsiz üzerinden bildirmesi üzerine bölgeye acil sağlık ekibi ile takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan A.B. ile saldırının hedefi olan S.Ç., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ayrıca, saldırı sırasında S.Ç.’ye ait 34 KYS 271 plakalı araç da A.B.’nin silahından çıkan mermilerin hedefi olarak zarar gördü.

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‘CAN GÜVENLİĞİMİZİN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

Olayı gören Ümit Kaşıyaka, “Bir anda silah sesleri duymaya başladık. Yolun karşısına baktığımızda bir kişi elinde silahla birini kovalıyor, aynı şekilde silahla ateş ediyordu. Yoldan geçen başka birini vurdu yanlışlıkla. Olayda alakasız 60 - 65 yaşlarında yaşlı bir amca vuruldu. Hemen polisler geldi. Olaya müdahale edip, kelepçelediler. Saldırgan yakalandı. Eminönü’nün ortasında bu tür olaylar şaşırtıcı. Üzüyor aynı zamanda bizi. Can güvenliğimizin olmadığını düşünüyoruz bu tarz durumlarda” dedi.