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Eminönü'nde korku dolu anlar! Anne ve 2 yaşındaki çocuğu tur teknesinden denize düştü

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#Fatih#Eminönü#Tur Teknesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 12:08

İstanbul Fatih'te anne ve 2 buçuk yaşındaki kızı E.Ç. kıyıya yanaşan tur teknesinden denize düştü. Denize atlayan baba ve teknenin kaptanı denize atlayarak anne ve çocuğu kurtardı.

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Olay, dün gece saatlerinde Eminönü iskelesinde meydana geldi. Sarıçayır ailesi tur teknesiyle gezintiye çıktı. Gezintinin ardından tekne kaptanı kıyıya yanaştığı sırada anne Resime Sarıçayır ile kucağında bulunan 2 buçuk yaşındaki kızı E.Ç. tekneden düştü.

Eşi ve çocuğunun tekneden düştüğünü gören babanın yanı sıra tekne kaptanı da denize atladı. Baba ile kaptan anne ve çocuğu denizden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve çocuğu hastaneye kaldırırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tekne kaptanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#Fatih#Eminönü#Tur Teknesi

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