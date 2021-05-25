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ERSAN SAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 25.05.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Eminönü'nde dehşete düşüren görüntüler! Saniye saniye kaydedildi...

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İstanbul'un Fatih ilçesindeki Eminönü’nde akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi, sahilde oturan inşaat işçisini denize atarak ölümüne sebep oldu. 5 Mayıs'ta yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken Serkan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Mayıs'ta Eminönü Şehir Hatları İskelesi yanında meydana geldi. Akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen Serkan A., bir kız çocuğunu denize atmaya çalıştı. Daha sonra çocuğun bağırması üzerine çocuğu bırakan Serkan A., kendisini seyreden inşaat işçisi Ahmet Uzun'a (38) saldırdı. Uzun'a yumruk atan saldırgan, denize düşmesini sağladı. Kafasını betona çarparak denize düşen Ahmet Uzun, hayatını kaybetti.

Cinayet anı ise güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Serkan A., önce kız çocuğunu havaya kaldırarak denize atmak istiyor. Serkan A. çocuğu omuzlayıp kıyıya doğru yürüyor. Havaya kaldırılan kız çocuğu zanlının elinden bir çırpıda kurtulurken, Serkan A., bir süre bekledikten sonra deniz kıyısında oturan Ahmet Uzun’un yanına doğru gidiyor. Uzun’a önce yumruk atan zanlı, Uzun'u daha sonra denize atarak arkasından seyrediyor. Katil zanlısı Serkan A., olaydan bir süre sonra kıyıdan uzaklaşıyor.
Öte yandan müzik yapan iki kişinin videoyaya çekildiği görüntülere de olay anı yansıyor. Birkaç metre mesafede bulunan iki kişi hemen arkasından bir kişinin denize düştüğü görülüyor.

Eminönünde dehşete düşüren görüntüler Saniye saniye kaydedildi...

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, Serkan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Katil zanlısı emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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