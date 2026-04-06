Eminönü'nde dehşet dolu dakikalar: Döner bıçağıyla kendini kesti

Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 16:48

İstanbul'un en turistik mekanlarından Eminönü'nde, sahildeki büfelerin birinden döner bıçağı alan ve etraftakilere bağıran saldırgan döner bıçağıyla boğazını kesti.

Fatih’te iddiaya göre sahilde bulunan bir büfeden döner bıçağı alan kişi kendi boğazını kesti. Olay sırasında çevredekilere bağıran ve ağır yaralanan şüpheli polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

UZUN SÜRE İKNA EDİLEMEDİ

Olay, saat 12.30 sıralarında Sirkeci Vapur İskelesi önünde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi sahilde bulunan büfeden döner bıçağı aldı. Bağırmaya başlayan şüpheli bir süre sonra elindeki bıçakla boğazını kesti. Ağır yaralanan şüpheli polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen uzun bir süre bu şekilde yürümeye devam etti.

BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yürüdüğü sırada kan kaybeden şüpheliye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

