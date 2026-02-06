Eminönü'nde banka soygunu! 112 bin lira alıp kaçtı

Haberin Devamı

Olay, saat 17.00 sıralarında Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya gelen maskeli şüpheli, silahını çıkarıp soygun gerçekleştirdi.

Bankadan yaklaşık 112 bin lira aldığı öğrenilen şüpheli kaçarken yolda yürüyen bir kişiye çarptı. Bunun üzerine, aldığı paranın yaklaşık 80 bin lirasını ve olayda kullandığı silahı düşüren şüpheli kaçtı. Çarptığı vatandaş ise düşen parayı yerden toplayarak bankaya teslim etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis, 32 bin lira parayla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.