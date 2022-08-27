Eminönü tramvayı için düğmeye basıldı

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Hat için yerin altında 60 metrelik kazıklardan oluşan viyadük yapılacak. Hat bitince İETT otobüsleri, Yenikapı Hacıosman metro hattı, deniz ulaşımı ile entegre olacak. Hatta çalışacak 30 adet tramvay aracından 23’ü teslim alındı. Önümüzdeki ay içinde açılması planlanan Unkapanı Kavşağı’nda tramvay hattı için özel bir tünel yapıldı. Yeraltı viyadüğü için Eminönü’nde düzenlenen ilk kazık çakma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hattın kalan bölümünün 2023 yılı sonuna kadar bitirileceğini söyledi.