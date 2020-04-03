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Gündem
Elif YAVUZ - İbrahim MAŞE/İSTANBUL, DHA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 15:10,Son Güncelleme:/

Eminönü peynircileri dükkanlarını açmaya başladı

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Eminönü peynircileri dükkanlarını açmaya başladı
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Koronavirüs nedeniyle tüm Türkiye'ye 'evde kal' çağrıları yapılıyor. Vatandaşlar ve birçok esnaf bu çağrıya karşılık veriyor. Ancak İstanbul'un en kalabalık noktalarından Eminönü'ndeki peynirci ve kuruyemişçiler dükkanlarını açmaya başladı.

Koronavirüse karşı tüm Türkiye'de önlemler alınmaya devam ediyor. Pek çok esnaf dükkanlarını kapatırken, vatandaşlar da 'evde kal' çağrılarına karşılık veriyor. Ancak ilk günlerde kapalı olan Eminönü'ndeki peynirciler ve kuruyemişçiler dükkanlarını tekrar açmaya başladı. Açıkta satılan ürünlerin önünde ise belediye ekipleri tazyikli sularla yer temizliği yapıyor.

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