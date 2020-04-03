Eminönü peynircileri dükkanlarını açmaya başladı

Koronavirüse karşı tüm Türkiye'de önlemler alınmaya devam ediyor. Pek çok esnaf dükkanlarını kapatırken, vatandaşlar da 'evde kal' çağrılarına karşılık veriyor. Ancak ilk günlerde kapalı olan Eminönü'ndeki peynirciler ve kuruyemişçiler dükkanlarını tekrar açmaya başladı. Açıkta satılan ürünlerin önünde ise belediye ekipleri tazyikli sularla yer temizliği yapıyor.