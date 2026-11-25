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İstanbul’un simge lezzetlerinden Eminönü Balık Ekmek, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) yapılan başvuruyla 20 Mayıs 2026’da coğrafi işaretle tescillendi. Geleneksel üretim ve kalite standartlarını korumayı hedefleyen tescil kapsamında, belirlenen kriterlere uyarak üretim gerçekleştiren 3 işletmeye coğrafi işaret kullanım hakkı verildi.

Dün İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ın da katılımıyla etkinlik düzenlendi. Programın ardından üç işletme sahibine coğrafi işaret kullanım belgeleri verildi. Etkinlikte Osmanlı dönemindeki balıkçı denetimi canlandırıldı. Programın ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindekiler, turistlere ve İstanbullulara turşu suyu, şalgam suyu ve limonata eşliğinde balık ekmek ikram etti.

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‘ÖNEMLİ BİR KÜLTÜREL DEĞERİ’

Etkinlikte konuşan Vali Gül, “Eminönü balık ekmek İstanbul’umuzun önemli bir kültürel değeri. Bunu gelecek kuşaklara aktarmak için pişirme teknikleri, kullanılan malzeme, standartlarının belli olması lazım. Burada Ticaret Borsamıza teşekkür ediyorum. Ona her türlü desteği veren Fatih Belediyemize teşekkür ediyorum. İstanbul demek, Fatih demek. Dolayısıyla da Tarihi Yarımada başta olmak üzere buradaki her bir kültürel değerimizin ortaya çıkmasında belediye başkanımızın çok önemli katkısı var. Esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bir şeyin standardını belirlemek önemli ama onu devam ettirmek, ona uymak daha da önemli” dedi.