Gündem Haberleri

Emine’yi de koruyamadık... Uzaklaştırma kararı 3 hafta önce bitmişti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 07:00

Ali Çelikaslan, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için tartıştığı eşi Emine Çelikaslan’ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Teslim olan Ali Çelikaslan’ın uzaklaştırma kararının 3 hafta önce bittiği ortaya çıktı. Ali Çelikaslan tutuklandı.

MERSİN’in Tarsus ilçesinde Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Mahallesi’nde dün sabah, alkollü Ali Çelikaslan (46), kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşi Emine Çelikaslan’la tartıştı. İşe gitmek için dışarı çıkan 4 çocuk annesi Emine Çelikaslan, evin önünde eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Emine Çelikaslan kanlar içinde yere yığılırken, Ali Çelikaslan kaçtı.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde Emine Çelikaslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Çelikaslan polis merkezine giderek teslim oldu. Çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığı, Emine Çelikaslan’ın uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bu kararın da 3 hafta önce sona erdiği belirtildi.

Ailenin komşuları, çiftin mahalleye kiracı olarak yeni taşındıklarını, onları tanımadıklarını bildirdi.

Adliyeye sevk edilen Ali Çelikaslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

NURSELEN’İ SEVGİLİSİ KATLETTİ

ANKARA’nın Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda dün sabah, Fuat Y. (51) kendisine ait matbaada sevgilisi olduğu öne sürülen Nurselen Gülaçtı (33) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Fuat Y., yanında bulunan tabancayla Gülaçtı’yı başından vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Gülaçtı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırgan, cinayeti işlediği tabanca ile birlikte yakalandı.

