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Hatay'da kadın cinayeti! Emine öldürülmeden 2 saat önce art arda 2 paylaşım yapmış

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#Emine Çil Cinayeti#Sosyal Medya Paylaşımları#Boşanma Süreci
Hatayda kadın cinayeti Emine öldürülmeden 2 saat önce art arda 2 paylaşım yapmış
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 09:28

Hatay’ın Payas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi K.Ç.  tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Emine Çil'in olaydan 2 saat önce sosyal medya hesabından art arda yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

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Olay, 20 Eylül günü akşam saatlerinde Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 54 yaşındaki K.Ç., boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi 47 yaşındaki eşi Emine Çil’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Hatayda kadın cinayeti Emine öldürülmeden 2 saat önce art arda 2 paylaşım yapmış

DİKKAT ÇEKEN 2 PAYLAŞIM

Olayın faili K.Ç. polis ekipleri tarafından polis ekipleri tarafından silahla birlikte yakalandı. Çil’in öldürülmeden 2 saat önce sosyal medyada yaptığı ardı ardına 2 paylaşımsa dikkat çekti.

Hatayda kadın cinayeti Emine öldürülmeden 2 saat önce art arda 2 paylaşım yapmış

“YERİNİ SEVDİ”

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Çil’in paylaşımlarında, "Hani çiçekler çok güzel açınca ‘yerini sevdi’ deriz ya, insan için de aynısı geçerli. Açtığı yer var, solduğu yer var" ve "Sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren öl emrini verene kadar oyuna dahilim" sözleri dikkat çekti.

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#Emine Çil Cinayeti#Sosyal Medya Paylaşımları#Boşanma Süreci

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