Emine öğretmeni kim öldürdü

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KÜTAHYA’da geçen yıl haziran ayında 43 DU 643 plakalı otomobil, yaya olarak giden Alaaddin Güder (56), eşi Fatma Güder (50) ve kızları Emine Güder’e (32) çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve Ankara Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Emine Güder (32), 1 hafta sonra yaşamını yitirdi, anne ve babası ise taburcu oldu.



Otomobil sürücüsü olduğunu beyan eden Ömer Demirtaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, hakkında Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi’ne, ‘taksirle 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu’ gerekçesiyle dava açıldı.



‘SUÇU ÜSTLENDİM’



Davanın ilk duruşmasında sanık Ömer Demirtaş, “Bir düğündeydik, ben arkadaşlarımla birlikte Kütahya’ya gittim. Olay yerine gittiğimde kardeşimin yaşı o tarihte 17 olduğundan ve ehliyeti olmadığından, ayrıca benim hamile olan eşimi götürürken bu kaza yaşandığı için suçu üstlendim” dedi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Merve Demirtaş, eşi Ömer Demirtaş’ın kazayı üstlendiğini ve otomobili kardeşi Ali Demirtaş’ın kullandığını öne sürdü.



KARDEŞİ DE KABUL ETTİ



Ali Demirtaş da otomobili kendisinin kullandığını ileri sürerek, “Ağabeyim Ömer Demirtaş kaza yerine geldiğinde aracı kendisinin kullandığını söylememi istedi. Yaşım küçüktü, ehliyetim yoktu” diye konuştu.

Mahkeme heyeti Ömer Demirtaş ve kardeşi Ali Demirtaş’ın kaza sırasında bulundukları yerin tespiti için cep telefonu kayıtlarının incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.