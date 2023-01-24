Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emine öğretmeni kim öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Kütahya#Emine Güder#Kaza
Emine öğretmeni kim öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 07:00

Öğretmen Emine Güder’in öldüğü kazada, ilk ifadesinde aracı kendisinin kullandığını söyleyen Ömer Demirtaş, mahkemede otomobili o dönem 17 yaşında olan kardeşi Ali Demirtaş’ın kullandığını öne sürdü. Mahkeme, kardeşlerin yerinin tespit edilmesi için telefon kayıtlarının incelenmesine karar verdi.

Haberin Devamı

KÜTAHYA’da geçen yıl haziran ayında 43 DU 643 plakalı otomobil, yaya olarak giden Alaaddin Güder (56), eşi Fatma Güder (50) ve kızları Emine Güder’e (32) çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve Ankara Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Emine Güder (32), 1 hafta sonra yaşamını yitirdi, anne ve babası ise taburcu oldu.

Otomobil sürücüsü olduğunu beyan eden Ömer Demirtaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, hakkında Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi’ne, ‘taksirle 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu’ gerekçesiyle dava açıldı.

‘SUÇU ÜSTLENDİM’

Davanın ilk duruşmasında sanık Ömer Demirtaş, “Bir düğündeydik, ben arkadaşlarımla birlikte Kütahya’ya gittim. Olay yerine gittiğimde kardeşimin yaşı o tarihte 17 olduğundan ve ehliyeti olmadığından, ayrıca benim hamile olan eşimi götürürken bu kaza yaşandığı için suçu üstlendim” dedi.
Mahkemede tanık olarak dinlenen Merve Demirtaş, eşi Ömer Demirtaş’ın kazayı üstlendiğini ve otomobili kardeşi Ali Demirtaş’ın kullandığını öne sürdü.

KARDEŞİ DE KABUL ETTİ

Ali Demirtaş da otomobili kendisinin kullandığını ileri sürerek, “Ağabeyim Ömer Demirtaş kaza yerine geldiğinde aracı kendisinin kullandığını söylememi istedi. Yaşım küçüktü, ehliyetim yoktu” diye konuştu.
Mahkeme heyeti Ömer Demirtaş ve kardeşi Ali Demirtaş’ın kaza sırasında bulundukları yerin tespiti için cep telefonu kayıtlarının incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kütahya#Emine Güder#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar En fazla 15ine kadar yaşar demişti, bugün tam 92 yaşında Peki nasıl başardı

Doktorlar 'En fazla 15'ine kadar yaşar' demişti, bugün tam 92 yaşında! Peki nasıl başardı?

#Sağlık
İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü? | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

#Yaşam
9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık