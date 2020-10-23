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Haber Giriş: 23.10.2020 - 18:18 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'ın sahiplendiği 'Leblebi', Külliye bahçesinde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın sahiplendiği engelli köpek 'Leblebi' Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesindeki yerini aldı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından hayvan barınağından sahiplenip 'Leblebi' adını verdiği engelli köpek ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Erdoğan 'Satın Alma Sahiplen' etiketiyle paylaştığı mesajında, "Yedikule Hayvan Barınağından sahiplendiğimiz Leblebi, Külliye bahçemizdeki yeni yerini çok sevdi" dedi. Videoda, Emine Erdoğan'ın Leblebi'yi beslerken ve bahçedeki köpeğin kulübesinin görüntüleri yer aldı.

Emine Erdoğanın sahiplendiği Leblebi, Külliye bahçesinde

Emine Erdoğanın sahiplendiği Leblebi, Külliye bahçesinde

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