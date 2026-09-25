Emine Erdoğan’ın New York gündemi Çocuklar iklim ve kalkınma

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CumhurbaşkanI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, New York’ta katıldığı ilk program, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı’nın ana partnerler arasında yer aldığı New York İklim Haftası açılış etkinliği oldu. Emine Erdoğan, konuşmasında ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamanın, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmenin ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çekti.

Emine Erdoğan, insanların kullandığı malzemelerde sürdürülebilirliğin önemine işaret ederek, sıfır atık anlayışının, üretimden tüketime kadar her alanda gerçek dönüşümün kapısını aralayan en güçlü yol olduğunu vurguladı.

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Emine Erdoğan, kendisinin himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Ofisi işbirliğinde, BM 81’inci Genel Kurulu marjında düzenlenen ‘Görünmeyen Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek-Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi’ başlıklı etkinlikte, “Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu, yalnızca ebeveynlerin değil hepimizindir. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin, dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız” dedi. Çocukları sanal tehlikelerden korumak için sağlıklı dijital ekosistem kurulması gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, bu konuda ülkelerin müstakilen uygulamaları yerine BM çatısı altında küresel standartların geliştirilmesi çağrısında bulundu.

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LİDER EŞLERİYLE

BM Genel Merkezi'nde ‘Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı’na katılan Emine Erdoğan, her an büyüyen tüketimin dünyaya etkilerine dikkat çekti. Emine Erdoğan, aralarında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela Lula da Silva, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ve Kenya Cumhurbaşkanı William Samoei Ruto'nun eşi Rachel Ruto’nun da olduğu lider eşleriyle bir araya geldi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs ile görüşme yaptı.