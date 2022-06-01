Emine Erdoğan'ın kaleminden bir çevre hikayesi

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TÜRKİYE ve farklı ülkelerden birçok ünlü isim ve çevreci girişimleriyle farkındalık oluşturmuş 28 yazar, sporcu, sanatçı, şef, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Emine Erdoğan’ın öncülüğünde “Dünya Ortak Evimiz” adıyla yayımlanacak kitap için çevreye ilişkin yaşam tecrübelerini kaleme aldı. İnsanlığı yaşanabilir bir dünya için harekete geçmeye davet eden isimler, hikâyelerinde deniz ve okyanusların temizliğinden yaban hayatının korunmasına, sürdürülebilir modadan atıksız mutfak kültürüne kadar pekçok farklı konuya dikkati çekti.

GELİRİ FONA

Kişisel çevrecilik hikâyesini, kitabın “Ağacın Hikâyesi Böyle Bitmesin” bölümünde aktaran Emine Erdoğan, doğa ile iç içe geçirdiği çocukluğunun bugünkü çevre duyarlılığına dönüşme sürecini anlattı. Devlet Konukevi’nde tanıtımı yapılacak kitabın tüm geliri, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları İle Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı’nın (OGEM-VAK) kitap için özel oluşturacağı “Yanan Ormanları Yeniden Ağaçlandırma Fonu”na bağışlanacak.