Emine Erdoğan'ın İdlibliler için bağışladığı 50 ev teslim edildi

İçişleri Bakanlığının başlattığı "İdlib'in Yanındayız" projesi kapsamında, Sadakataşı Derneği, Üsküdar Belediyesi ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEMDER) yapımını üstlendiği briket evlerden, teslim edilenlerin sayısı 162 oldu.

Yapımı yaklaşık 3 ay süren proje kapsamında 810 sivil, briket ev sahibi oldu.

Evlerin teslim töreninde konuşan Hatay Vali Yardımcısı ve Cilvegözü Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Salih Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, iç savaş mağduru halk için 50 bin briket ev projesi başlattığını anımsattı.

Altun, "Bu projeye birçok yerden destek geldi. Bugün de bizzat bağışta bulunan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin 50 adet briket evi tamamlanarak teslim edildi." dedi.

Salih Altun, "Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin, İçişleri Bakanımızın, Hatay Valimizin selamlarını getirdik. Bütün Türkiye'nin selamlarını getirdik. Burada kardeşlerimizle buluştuk. Onların gözlerindeki mutluluğu gördük." şeklinde konuştu.

Sadakataşı Genel Sekreteri Fatih Bolcan da derneklerinin Suriye çalışmaları kapsamında İdlib'de faaliyet gösterdiklerini söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın himayesinde, İçişleri Bakanımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen briket ev projesi kapsamında, Sadakataşı Derneği olarak 2 bine yakın evin inşasını tamamladık." diyen Bolcan, şunları kaydetti:

"Özellikle bağışlarıyla bu evlerin hayata geçmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Hakkı Emir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ve yöneticilerine teşekkür etmek istiyoruz."

Ev sahibi olan Fatma Ahmet de Esed rejiminin yoğun saldırıları sonucunda göç etmek zorunda kaldığını belirterek, "Damadım saldırılarda hayatını kaybetti. 2 yetim torunumla önce İdlib'e göç ettim. Kalacak yerimiz yoktu. Bizi buraya yerleştirdiler. Öncelikle evleri bağışlayan Emine Erdoğan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.