Emine Erdoğan'ın başlattığı Van Gölü Havzası'nı koruma eylem planında yeni aşamaya geçiliyor

Türkiye’nin en büyük gölü, dünyanın ise en büyük sodalı göllerinden biri olan Van Gölü’nde son yıllarda yürütülen çalışmalar, yalnızca çevre temizliğiyle sınırlı kalmayarak havza ölçeğinde büyük bir dönüşüm sürecine dönüştü.

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan himayelerinde 2020 yılında başlatılan Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ile birlikte; çevre koruma, altyapı yatırımları, kıyı rehabilitasyonu, sürdürülebilir şehircilik, doğal yaşamın korunması ve iklim uyumu başlıklarında kapsamlı projeler hayata geçirildi.

Yürütülen çalışmalarla birlikte Van Gölü Havzası, Türkiye’nin iklim uyumu, çevresel dayanıklılık, sıfır atık ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunun önemli uygulama alanlarından biri haline geldi.

ÜST DÜZEY PROTOKOL PROGRAMDA YER ALDI

Sıfır Atık Vakfı tarafından 19 Mayıs’ta Van Gölü Havzası’nda düzenlenen programda ilgili kurum temsilcileri ve basın mensupları sürdürülen büyük ölçekli çevresel dönüşüm çalışmalarını sahada inceleme fırsatı buldu. Programa Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran başta olmak üzere bakanlık yetkilileri, vali yardımcıları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılım gösterdi.

“VAN GÖLÜ’NDE EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ’NİN LİDERLİĞİNDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Van Gölü havzasıyla alakalı Emine Erdoğan'ın liderliğinde 2020 yılından itibaren çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirterek, “Sahada yaptığımız teknik değerlendirmeler ve kurumlarımızdan aldığımız kapsamlı brifingler ile Van Gölü'nde yapılan çalışmaları bugün itibariyle farklı bir noktaya taşımayla alakalı bir irade göstermiş bulunuyoruz. Bugün gelinen noktada Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin talimatları ve vizyonu doğrultusunda, Van Gölü havzasında ölçülebilir ve sonuç üreten yatırımlar hayata geçirilmiştir. 2020 yılı itibariyle Van Gölü ve çevresine yapılan yatırımlar sonucunda Van Gölü artık büyük ölçüde rehabilite olmuştur” dedi.

“SIFIR ATIK VAKFI OLARAK 120’DEN FAZLA SULAK ALANA GİDECEĞİZ”

Yatırımlar sayesinde Van Gölü'ne ulaşan evsel kirli atık yükünün ciddi oranda azaldığını ve kıyı su kalitesinin ciddi oranda artırıldığını belirten Ağırbaş, şöyle devam etti:

“Van Gölü Havzası’nda halk sağlığı ve ekosistem güçlendirildi. İnşallah bu çalışmalar önümüzdeki süreçte güçlenerek devam edecek. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Van Gölü ve Van Gölü Havzası’nın geleceğiyle alakalı çok önemli bir irade gösteriyor. Ben de onun Onursal Başkanı olduğu bir Vakfın Başkanı olarak, kendisinin talimatıyla ekip arkadaşlarımla buraya geldim.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vizyonunda Türkiye'nin 81 ilinde çevre ile alakalı ciddi yatırımlar hayata geçiriliyor, ciddi dönüşümler yapılıyor. Vatandaşlarımızla istişare ederek nelerin yapılması gerektiğini konuşmak istiyoruz. Tabii bu bölgelerde yapılan koruma ve rehabilitasyon çalışmaları ile yürütülen sulak alan büyüklüğünün 125 bin hektara ulaşması bekleniyor.

Bizde Sıfır Atık Vakfı olarak önümüzdeki yıllarda Türkiye'de belirlediğimiz 120'den fazla sulak alana giderek sorunları vatandaşlarımızla beraber yerinde tespit edeceğiz. O sorunlara; vatandaşlarımızla beraber kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, öğrencilerimiz, kadınlar, o şehre dair söz söylemek isteyen kim varsa onlarla çözüm üretmeye devam edeceğiz.”

TEMMUZ AYINDA VAN’DA GENİŞ KAPSAMLI BİR ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

Sıfır Atık Vakfı’nın Van Gölü Havzası’na yönelik hayata geçirilecek çalışmalarına da değinen Ağırbaş, şunları söyledi:

“Bugün Sayın Bakan Yardımcımızla beraber Akdamar Adası'ndaydık. Van Gölü’nün çeşitli bölgelerini görme fırsatı bulduk. Van Gölü Havzası’nda çok güzel tarihi alanlarımız da mevcut. Bu bölgenin turizmle alakalı süreçlerini de takip ediyor olacağız. Dünyanın farklı bölgelerinden acaba nitelikli turisti bu bölgelere nasıl getiririz, bununla alakalı da çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

Sayın Emin Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde çevre, su verimliliği, sıfır atık gibi alanlarda yaptığımız bütün çalışmaları, sürdürülebilir yaşam vizyonu çerçevesinde biz gerçekleştiriyoruz ve bu vizyonda da yaptığımız bütün çalışmaların sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz.

YÖK Başkanlığımızla beraber, üniversite seviyesine biz bunu taşıdık ve temmuz ayında Van ilimizde çok geniş bir çalıştayı düzenleyeceğiz. Van ve Bitlis illerimizde yaşayan vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, kadınlar, hemşeri dernekleri, Van Gölü Havzası’na dair söz söylemek isteyen herkesin katılımıyla geniş bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda Van'ın ve Bitlis'in turizmini, kültürünü, sanatını, çevresini, doğasını tartışacağız. Önümüzdeki 5 ve 10 yıllık kültürel eylem planlarını, çevresel eylem planlarını ortaya koyacağız. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde biz bu çalışmaların takibini güçlü bir şekilde yapmaya devam edeceğiz.

“VAN GÖLÜ ÇALIŞMALARI İÇİN SIFIR ATIK VAKFI ÇATISI ALTINDA ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURUYORUZ”

Van Gölü ve havzasıyla alakalı çalışma yapmak üzere Sıfır Atık Vakfı’mızın çatısı altında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Bu hususta da bu çalışmaların sekreteryasını ve takibini yürütmek üzere eski İller Bankası Genel Müdürümüz Recep Türk Bey’i görevlendirdik. Kendisinin özellikle Van Gölü ile alakalı ciddi tecrübeleri var. İnşallah kendisi de Van Gölü hafızasıyla alakalı çalışmalarımızı takip edecek.”

“VAN GÖLÜ ÇALIŞMALARI ULUSLARARASI KAMUOYUNA İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ OLARAK SUNULACAK”

Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu’nda Van Gölü’ne dair çalışmaların da uluslararası kamuoyuna sunulacağını söyleyen Ağırbaş, “Sıfır Atık Forumu’nda bakanlıklarımızın Van Gölü için yapmış olduğu çalışmaları, dünyaya iyi uygulama örnekleri olarak sunacağız. COP31, Birleşmiş Milletler’in Taraflar Konferansı bu yıl Türkiye'de Antalya'da yapılacak. O konferansın da ben Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak görev yapıyorum. Çevre Şehirci İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum da COP31 Başkanı olarak görev yapıyor. Kendisinin de özellikle Van Gölü ve

havzasıyla alakalı önemli katkıları oldu. Yine Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı Bey'in de bu hususta önemli katkıları oldu, ikisine de teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Ağırbaş, Van Gölü Havzası’ndaki çalışmalara ilişkin bazı rakamlar vererek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Sayın Emin Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde 2020 yılında başlatılan ve bugüne kadar devam eden çalışmalar sonrasında ortaya koyduğumuz tabloda %98 arıtma oranı, 219 bin metre küpü aşan günlük arıtma kapasitesi, 2 milyon metre küpü aşan dip çamuru temizliği, 769 kaçak yapının kaldırılması, 18 kilometreye ulaşacak sahil dönüşümü 125 bin hektarlık sulak alan koruma hedefiyle somut ölçülebilir ve kalıcı bir dönüşümü göstermektedir.

Sayın Emin Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu doğrultusunda daha güçlü koordinasyon, daha güçlü teknik kapasite ve daha yaygın toplumsal katılımla Van Gölü havzasında yeni bir dönemi bugün itibarıyla başlatıyoruz. Van Gölü'nü korumak bir tercih değil. Gelecek nesiller için tarihi bir sorumluluktur. Van Gölü yaşarsa bölge yaşar, Van Gölü korunursa bölge korunur.”

“VAN GÖLÜ’NÜ YAŞAYAN BİR MİRAS OLARAK GELECEĞE TERTEMİZ TAŞIYACAĞIZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ise, Sayın Emine Erdoğan Hanınmefendi’nin öncülüğünde hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi'nin ülke için tarihi bir adım olduğunu söyleyerek, “Sadece atık yönetimi hamlesi olarak değil kaynak koruma ve yaşam felsefesi olarak başlayan hareket, Sayın Hanımefendi'nin şahsi gayretli ve küresel ölçekteki liderliği sayesinde sınırları aşmıştır. Birleşmiş Milletlerin kararıyla da 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edilmiştir” dedi.

Demiralp, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında gölün geleceğini kurtaracak önemli adımların atıldığını söyleyerek şöyle devam etti:

“Sadece suyumuzu değil toprağımızı da koruma altına alarak hayata geçirmiş olduğumuz Van Entegre Katı Atık Tesisi ile atığı bertaraf ediyoruz. Bölgedeki vahşi depolama alanlarını da ıslah ederek geri kazanılan metan gazından enerji üretiyor, atığı çevreci bir kaynağa dönüştürüyoruz. Birçok projeyi içinde bulunduran bu bütünleşik vizyonla Van Gölü'nü yaşayan bir miras olarak geleceğe tertemiz şekilde taşıyacağız.”

“VAN GÖLÜ, İNSANLIĞIN ORTAK HAFIZASI OLAN DOĞAL BİR ZENGİNLİK”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı çerçevesinde büyük yatırımlar yapıldığını kaydederek, “Van Gölü sadece Van’a ait bir göl değil, bölgeye ait bir göl değil, Türkiye’ye ait bir göl değil, dünyanın bir güzelliği. Sadece bir göl değil; aynı zamanda insanlığın ortak hafızasının

bulunduğu tarihi, kültürel, doğal bir zenginlik. İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi, yeni sahil yolu, bin dönüm rekreasyon alanı, dip çamuru temizliği ve ilçelerde yaptığımız atık su arıtma tesisleri. Burası kapalı bir havza olduğu için ilçelerdeki arıtma tesislerinin de yapılması gerekiyordu. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

VAN GÖLÜ’NDE YENİ BİR PROJE HAYATA GEÇİRİLECEK

Balcı, konuşmasında Van Gölü’yle ilgili yeni bir çalışmayı da duyurdu:

“Ayrıca bir tane de müjde vereyim Van Gölü’yle ilgili. Bitlis’le beraber ortak yaptığımız bir proje var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız da özel destekliyor. 165 milyon TL değerinde, Van Gölü su yüzeyinin temizliğiyle ilgili inşallah bir ay sonra da o projeyi de başlatmış olacağız. Kısacası bu yatırımların, bu güzelliğin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum.”

“HİÇBİRİ VAN GÖLÜ’NÜN MAVİLİĞİNDE VE GÜZELLİĞİNDE DEĞİL”

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafına değinerek, “Van Gölü fotoğrafı NASA’nın çevrim içi yarışmasında birinci oldu. Bu vesileyle biz sloganımızı yazdık. Van Gölü için ‘gökyüzünde birinci, yeryüzünde bir inci’. Niye yeryüzünde bir inci? Van Gölü, dünyanın en büyük sodalı göllerinden birisidir. Dünyada hiçbir deniz, hiçbir su, hiçbir akarsu, hiçbir göl, Van Gölü'nün maviliğinde ve güzelliğinde değildir. Van Gölü'nün daha da güzelleşmesi, şehrimizde daha güzel ileriki günlere, çoluğumuza, çocuğumuza, gelecek nesillere güzel bir şekilde aktarılması hususunda emek veren, gayret gösteren bütün herkese sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ÇALIŞMALAR HEP BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR VİZYONLA ELE ALINACAK”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen çalışmaların hep birlikte daha güçlü bir vizyonla ele alınacağını belirterek, “Sıfır Atık Vakfı; Birleşmiş Milletler, Avrupa ve dünyanın en önemli merkezlerinde çok büyük bir vizyonla bu çevre, sıfır atık ve iklim değişikliği konularını gündeme getiriyorlar. Hatta dünyada örneği olmayan bir eforla, Sayın Hanımefendi'nin öncülüğünde gerçekleşiyor. Şimdi Van Gölü'nün de bu çalışmaya, bu ekiple birlikte bu sürece dahil olması hepimiz için gerçekten de çok mutluluk verici, sevindirici bir süreç” dedi.

Van Gölü’nün sadece bir su kaynağı değil; sosyal hayatın, kültürel aidiyetin ve ortak hafızanın merkezlerinde yer alan kıymetli bir miras olduğunu söyleyen Orhan, şöyle devam etti:

“Van Gölü'nün korunması, gelecek nesillere aktarılması hepimizin sorumluluğu. Geçmiş yıllardan devralınan çevresel sorunlar, uzun süre Van Gölü üzerinde ciddi baskılar oluşturdu.

Kıyı kirliliği, kontrolsüz atık yükü, çevresel tahribat zamanla gölün doğal yapısını olumsuz etkiledi. Bu eşsiz mirasımız üzerindeki önemli riskler meydana geldi ancak, bugün kararlılıkla Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen çalışmalar neticesinde Van Gölü yeniden temizlenmekte, kıyıları yeniden hayat bulmakta ve doğal maviliğine kavuşmakta.”

DEV ÇEVRE VE ALTYAPI YATIRIMI

Bir dönem dip çamuru, kıyı kirliliği, kontrolsüz atık yükü, su çekilmeleri ve çevresel baskılarla gündeme gelen Van Gölü’nde bugün çevre, yaşam ve gelecek odaklı yeni bir dönem inşa ediliyor. Van ve Bitlis’in tarihsel hafızasını, ortak yaşam kültürünü ve kadim medeniyet birikimini taşıyan havza; yürütülen yatırımlarla birlikte yeniden bölgenin yaşam, turizm ve kamusal kullanım merkezi haline geliyor.

Van Gölü Havzası’nda bugüne kadar toplam 5 milyar 129 milyon 764 bin 367 liralık çevre ve altyapı yatırımıyla bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik önemli projeler hayata geçirildi. Van Gölü’ndeki dip çamuru çıkarılması çalışmaları içinse 355 milyon 434 bin TL’lik kaynak kullanıldı. Havza genelinde 13 ilçede sürdürülen çalışmalar kapsamında toplam 43 çevre, altyapı ve koruma projesi hayata geçirildi ya da uygulanmaya devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında:

73 kilometrelik kıyı düzenleme ve sahil yolu çalışması,

222 kilometrelik dere ıslahı ve taşkın kontrol uygulaması,

62 bin 599 hektarlık sulak alan koruma çalışması,

4,16 hektarlık kıyı yaşam alanı dönüşümü,

1 entegre katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi,

6 katı atık aktarma istasyonu hayata geçirildi.

Yaklaşık 1 milyon 112 bin kişinin yaşamını doğrudan etkileyen yatırımlar, Türkiye’nin en kapsamlı havza koruma ve sürdürülebilir kıyı yönetimi uygulamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

VAN GÖLÜ’NDE KRİTİK SÜREÇ 2020’DE BAŞLADI

Özellikle 2018–2020 yılları arasında Van Gölü’nde yaşanan yoğun dip çamuru oluşumu, belirgin su çekilmeleri, kıyı kirliliği ve kontrolsüz atık baskısı hem bilim dünyasında hem kamuoyunda ciddi endişelere neden olmuştu.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2020 yılında Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı devreye alınırken, altyapıdan kıyı rehabilitasyonuna kadar çok sayıda çalışma eş zamanlı olarak uygulanmaya başladı.

Yürütülen çalışmalar yalnızca çevresel iyileştirme değil; aynı zamanda doğal mirasın, kültürel hafızanın ve ortak yaşam kültürünün korunmasına yönelik uzun vadeli bir dönüşüm modeli olarak öne çıkıyor.

ATIKSU ARITMA ALTYAPISINDA TARİHİ DÖNÜŞÜM: ARITMA ORANI YÜZDE 98’E YÜKSELDİ

Van Gölü’nde çevresel baskının azaltılmasına yönelik en büyük yatırımlardan biri atıksu arıtma altyapılarında gerçekleştirildi. Van Merkez (Tuşba), Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray ve Çaldıran ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri tamamlanarak devreye alındı.

Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile birlikte günlük 111 bin metreküpü aşan arıtma kapasitesine ulaşıldı. Yürütülen yatırımlar sonucunda Van Gölü Havzası genelinde atıksuların arıtılma oranı yaklaşık yüzde 98 seviyesine yükseldi.

Havza genelinde tamamlanan tesislerle birlikte günlük toplam arıtma kapasitesinin yaklaşık 219 bin 608 m³ seviyesine ulaştığı öngörülüyor.

Böylece:

Van Gölü’ne ulaşan evsel kirlilik yükü azaltıldı,

Kıyı su kalitesi iyileştirildi,

Kötü koku ve çevresel baskı azaltıldı,

Halk sağlığı ve doğal yaşam alanları

Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi atıksularının merkezi sisteme bağlanmasıyla sanayi kaynaklı atık yükünün kontrol altına alınmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Van’da ilçelere ait belediye atıklarının, düzenli depolama tesisine gönderilmeden önce toplandığı 6 adet atık aktarma istasyonu yapımı da tamamlandı. Ayrıca tüm ilçelerde bulunan vahşi çöp depolama alanları da kapatılarak ıslah çalışmaları tamamlanmıştır.

DİP ÇAMURUYLA MÜCADELEDE DEV TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

Van Gölü’nde dip çamuru oluşumuna karşı da büyük ölçekli dip tarama ve çevresel temizlik çalışmaları yürütüldü.

Dip tarama çalışmalarının yanı sıra:

Dere temizliği,

Sediment kontrol uygulamaları,

Taşkın kontrol altyapıları,

Bariyer sistemleri,

Drenaj uygulamaları

eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor.

Özellikle Akköprü, Kirman ve Kurubaş derelerinde yeni kontrol uygulamaları devreye alınırken, havza genelindeki dere ıslahı ve taşkın kontrol çalışmalarının toplam uzunluğunun yaklaşık 450 kilometreye ulaşması hedefleniyor.

Van Gölü kıyılarında çevre kirliliğine neden olan toplam 769 kaçak ahırın kaldırılmasıyla birlikte kıyı alanlarında rehabilitasyon süreci hız kazandı.

KIYILAR YENİDEN HALKIN YAŞAM ALANINA DÖNÜŞÜYOR

Van Gölü kıyılarında uzun yıllar boyunca düzensiz kullanım ve çevresel baskılar nedeniyle yeterince değerlendirilemeyen alanlar, yeniden kamusal yaşamın merkezi haline geliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Van Gölü Sahil Yolu Projesi kapsamında ilk etapta yaklaşık 12 kilometrelik kıyı hattı vatandaşların kullanımına açıldı. Devam eden çalışmalarla birlikte toplam sahil yolu uzunluğunun yaklaşık 18 kilometreye ulaşması hedefleniyor.

Projeler kapsamında:

Yürüyüş ve bisiklet yolları,

Seyir terasları,

Çocuk oyun alanları,

Kıyı parkları,

Yeşil koridorlar,

Rekreasyon alanları oluşturuluyor.

Van Gölü Sahil Yolu ve bağlantılı projelerle birlikte yaklaşık 1100 dönümlük kıyı yaşam alanı dönüşümü hedefleniyor. Ayrıca toplam yaklaşık 392 bin 600 metrekarelik yeşil alan ve rekreasyon alanı planlanıyor.

VAN GÖLÜ YENİDEN TURİZM MERKEZİ OLUYOR

Yürütülen çevre ve kıyı düzenleme çalışmalarıyla birlikte Van Gölü yalnızca korunmuyor, aynı zamanda yeniden bölgenin turizm merkezi haline geliyor.

Edremit’te açılan Van Gölü Dalış Okulu ile birlikte gölün su altı turizmi potansiyeline yönelik yeni bir dönem başladı. Mikrobiyalit yapıları ve kendine özgü doğal özellikleriyle dikkat çeken Van Gölü’nde yeni turizm rotaları oluşturulurken kıyı turizmi kapasitesi de artırılıyor.

Yeni dönem projeleri kapsamında Van Gölü çevresinde 6 yeni kıyı turizmi ve rekreasyon alanının geliştirilmesi planlanıyor.

BİR GÖL KORUNURKEN, BİR BÖLGENİN GELECEĞİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Van Gölü Havzası Koruma Çalışmaları yalnızca çevresel iyileştirme projeleri değil; aynı zamanda doğa ile insan arasındaki ilişkinin yeniden güçlendirilmesini hedefleyen kapsamlı bir yaşam dönüşümü olarak değerlendiriliyor.

Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde sınırları aşan ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan Sıfır Atık yaklaşımıyla birlikte; kaynak verimliliği, sürdürülebilir şehircilik, iklim uyumu ve yeşil dönüşüm başlıklarında Türkiye’nin ortaya koyduğu çevre vizyonunun önemli uygulama alanlarından biri haline gelen Van Gölü Havzası’nda; doğal kaynakların korunması, kıyı yönetimi, biyolojik çeşitlilik, su güvenliği ve çevresel dayanıklılık odaklı çalışmalar yeni dönem projeleriyle devam edecek.

Yeni süreçte:

Güneş enerjili çevre sistemleri,

Mobil atık toplama gemileri,

Yenilenebilir enerji destekli arıtma sistemleri,

Yeni millet bahçeleri,

Akıllı çevre yönetim uygulamaları gibi projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Van Gölü’nde yükselen dönüşüm; yalnızca çevre yatırımlarını değil, ortak yaşam kültürünü güçlendiren, kamusal alanları yeniden halkla buluşturan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefleyen güçlü bir çevre ve yaşam seferberliği olarak öne çıkıyor.