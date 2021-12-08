Emine Erdoğan’dan zirve mesajı: ‘Yeşil kalkınma’da lider kadınlar olacak

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Emine Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin ile Lübnan Eski Enformasyon Bakanı Manal Abdel Samad’in de yer aldığı panelde dinletilen mesajında özetle şunları söyledi: “Türkiye 2053’te net sıfır emisyon hedefini açıkladı. Yeşil Kalkınma Hamlemiz resmi olarak başladı. Şahsen takip ettiğim Sıfır Atık Projesi de başladığımız 2017 yılından bugüne tüm hedeflerini zamanından önce yakaladı.

Aynı şekilde 2050’de de atıkların düzenli depolama ile bertarafına son vermiş olacağız. Yeşil kalkınmanın öncülerinin ve bu büyük sorumluluğu omuzlayan liderlerin kadınlar olacağına canı gönülden inanıyorum. Daha iyi bir dünyayı, henüz doğmamış gelecek nesillerin haklarını bugünden koruyacak sistemler inşa ederek tesis edebiliriz.”