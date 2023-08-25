Emine Erdoğan'dan Zehra Çiftçi'ye tebrik! 'Tüm kadınlarımıza çağrımı yineliyorum'

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Lise eğitimini 'Nerede Kalmıştık' projesiyle tamamlayan üniversite sınavını da ilk girişte kazanan Zehra Çiftçi'ye, Emine Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Nerede Kalmıştık diyerek, diploma hayalinin peşinden koşan Zehra kardeşimi azmi ve kararlılığı için yürekten kutluyorum. Unutmayalım, hayatta geç kalınmayan nadir şeylerden biri eğitimdir. Tüm kadınlarımıza çağrımı yineleyerek, ideallerinin peşinden koşmalarını temenni ediyorum" dedi.