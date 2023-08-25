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Emine Erdoğan'dan Zehra Çiftçi'ye tebrik! 'Tüm kadınlarımıza çağrımı yineliyorum'

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#Emine Erdoğan#Nerede Kalmıştık#Zehra Çiftçi
Emine Erdoğandan Zehra Çiftçiye tebrik Tüm kadınlarımıza çağrımı yineliyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 19:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, lise eğitimini 'Nerede Kalmıştık' projesiyle tamamlayan ve üniversite sınavını ilk girişte kazanan Zehra Çiftçi'ye tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan, " Tüm kadınlarımıza çağrımı yineleyerek, ideallerinin peşinden koşmalarını temenni ediyorum" dedi.

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Lise eğitimini 'Nerede Kalmıştık' projesiyle tamamlayan üniversite sınavını da ilk girişte kazanan Zehra Çiftçi'ye, Emine Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Nerede Kalmıştık diyerek, diploma hayalinin peşinden koşan Zehra kardeşimi azmi ve kararlılığı için yürekten kutluyorum. Unutmayalım, hayatta geç kalınmayan nadir şeylerden biri eğitimdir. Tüm kadınlarımıza çağrımı yineleyerek, ideallerinin peşinden koşmalarını temenni ediyorum" dedi.

 

 

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#Emine Erdoğan#Nerede Kalmıştık#Zehra Çiftçi

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