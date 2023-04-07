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Emine Erdoğan’dan yetimler günü mesajı

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#Emine Erdoğan#Yetimler Günü#Mesaj
Emine Erdoğan’dan yetimler günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Yetimler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Erdoğan, Twitter’dan şu sözleri paylaştı: “Bir çocuğu sevindirmek, dünyada iyiliği hâkim kılmak için atılan en kıymetli adımlardan biridir. Çocuk gülümsemesi, karanlıkları dağıtan bir aydınlık saçar. Yetim yavrularımızın hasretini çektikleri şefkat kucağı olarak, her zaman gülümsemelerine ve sevinçlerine şahitlik edebiliriz. Depremin yetim ve öksüz bıraktığı evlatlarımız, devletimizin himayesinde, hayata tutunuyorlar. Hepimize emanet olan bu yavrularımızdan bir an olsun uzaklaşmadık. Onlar, kalbimizin en korunaklı yerindeler. Yetimler Günü vesilesiyle, kimsesiz yavrularımıza kucak açan koruyucu ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum.”

 

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#Emine Erdoğan#Yetimler Günü#Mesaj

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