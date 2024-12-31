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Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#2024#2025
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 15:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025'e ilişkin yaptığı paylaşımda, barışın her coğrafyada kök salması, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması ve adil bir dünyanın inşası temennisinde bulundu.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni yıla ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "Dünya, derin sınavlardan geçtiği bir yılı geride bırakırken Türkiye ise birlik ve beraberlik ruhuyla güçlenerek yoluna devam etti. 2025'e adım atarken dileğimiz, barışın her coğrafyada kök salması, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması ve adil bir dünyanın inşasıdır." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca paylaşımda yer alan videoda, Emine Erdoğan'ın Türkiye ve dünyada katıldığı programlardan kesitlere yer verildi.

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#Emine Erdoğan#2024#2025

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