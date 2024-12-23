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Emine Erdoğan'dan 'Yaşayan Ansiklopedi: Büyük Doğa Modeli' paylaşımı

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#Emine Erdoğan#X#Sosyal Medya
Emine Erdoğandan Yaşayan Ansiklopedi: Büyük Doğa Modeli paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 14:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Refik Anadol’un hayata geçirdiği “Yaşayan Ansiklopedi: Büyük Doğa Modeli” doğanın mucizesini teknolojinin zekasıyla bir araya getirerek geleceğe dokunuyor. İnsanlığın doğayla bağını yenilikçi bir bakışla güçlendiren ilham verici tüm eserleri ve küresel iklim krizine karşı duyarlılığı için sanatçımızı gönülden tebrik ediyorum.' dedi.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj şu şekilde:

Refik Anadol’un hayata geçirdiği “Yaşayan Ansiklopedi: Büyük Doğa Modeli” doğanın mucizesini teknolojinin zekasıyla bir araya getirerek geleceğe dokunuyor.

Yalnızca bir veri platformundan öte doğayı anlamamıza ve hissetmemize aracılık eden etkileyici bir deneyim.

Diğer eserlerinde olduğu gibi bu anlamlı projede de çevre duyarlılığını artırma ve doğanın inceliklerini daha yakından hissettirme misyonunu başarıyla sürdürüyor.

Doğanın derin bilgeliğini yapay zekanın gücüyle harmanlayarak duyularımıza yeni bir ufuk açıyor.

İnsanlığın doğayla bağını yenilikçi bir bakışla güçlendiren ilham verici tüm eserleri ve küresel iklim krizine karşı duyarlılığı için sanatçımızı gönülden tebrik ediyorum. 

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#Emine Erdoğan#X#Sosyal Medya

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