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Emine Erdoğan'dan vefat eden eski Çekmeköy Belediye Başkanı Eraslan için taziye mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Siddık Eraslan#Cumhurbaşkanı
Emine Erdoğandan vefat eden eski Çekmeköy Belediye Başkanı Eraslan için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 20:04

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

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Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Vefat eden Çekmeköy kurucu Belediye Başkanı Sayın Sıddık Eraslan’a Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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#Emine Erdoğan#Siddık Eraslan#Cumhurbaşkanı

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