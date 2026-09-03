Emine Erdoğan'dan vefat eden eski Çekmeköy Belediye Başkanı Eraslan için taziye mesajı

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Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Vefat eden Çekmeköy kurucu Belediye Başkanı Sayın Sıddık Eraslan’a Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.