Emine Erdoğan’dan Vatikan’da küresel adalet çağrısı

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Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs, Vatikan’dan Kardinal Peter Turkson, Rahibe Helen Alfrod, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos’un aralarında olduğu pek çok önemli konuğun yer aldığı konferansta, çok taraflılık, çok kutupluluk, BM reformu ve küresel vatandaşlık gibi konular ele alındı. Konferansın “Küresel Vatandaşlık için Çok Taraflılık” başlıklı panelinde bir konuşma yapan Emine Erdoğan, insanlığın tüm renkleri ve sesleriyle daha güçlü olduğuna inanan, seçkin bir toplulukla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uluslararası platformlarda sıklıkla “Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür” mesajını gündeme getirdiğini vurgulan Erdoğan, “Bu mesaj, dünyanın ‘geride kalmış’ mazlumlarının manifestosudur. Büyük bir küresel adalet çağrısıdır” dedi.

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‘SIFIR ATIK’I ANLATTI

Emine Erdoğan konferansta, Türkiye’nin 2017’de başlattığı ve bugün Birleşmiş Milletler kararıyla küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık Hareketi’ne de değindi: “Sıfır Atık Projemizin başlangıç noktası, insanlığa duyduğumuz sadakattir. Biz bu meseleyi, çevresel bir sorumluluk olduğu kadar, toplumlar ve nesiller arası adaletin sağlanması için, başarıyla geçmemiz gereken bir sınav olarak da görüyoruz. Tabii bu bakış açısının, tabiatın ilahi bir emanet olduğu inancımızla da doğrudan ilişkisi var. O yüzden, iklim değişikliği meselesini ele alırken, esaslı bir zihniyet dönüşümünü başlatmamız gerektiği kanaatindeyim. Doğayı, bir hammadde deposu olarak gördüğümüz ve onunla hürmet ekseninde bir ilişki kurmadığımız sürece, küresel taahhütler metinlerde sıkışıp kalır. Ama tekniği, ilahi öğretilerle buluşturabilirsek, o zaman, insanlık tarihinin önemli bir başarısına imza atabiliriz.”