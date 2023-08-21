×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Sıfır Atık Mavi#Van
Emine Erdoğandan Van Gölü paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 16:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Van Gölü’nde yürütülen Sıfır Atık Mavi hareketi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, 'Bölgenin en önemli yatırımlarından biri olan ileri biyolojik arıtma tesisinin hizmete açılmasıyla beraber Van Gölümüz nefes aldı.' dedi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

2018 yılında başlatılan Sıfır Atık Mavi hareketi kapsamında Van Gölü’nde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bölgenin en önemli yatırımlarından biri olan ileri biyolojik arıtma tesisinin hizmete açılmasıyla beraber Van Gölümüz nefes aldı.

Öte yandan dip çamur temizliği çalışmalarıyla şu ana kadar 1,2 milyon metreküp çamur temizlendi.

Gölden çıkarılıp analiz edilen çamurlar, uygun olması halinde işlemlerden geçirilerek, park ve bahçelerde toprak iyileştirici olarak değerlendiriliyor.

Bölgedeki ilçe belediyelerimizin ve vatandaşlarımızın şüphesiz sürece katkısı çok önemli. Doğal kaynaklarımızı el birliğiyle koruyacağımıza inancım tam.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Sıfır Atık Mavi#Van

BAKMADAN GEÇME!