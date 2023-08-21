Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

2018 yılında başlatılan Sıfır Atık Mavi hareketi kapsamında Van Gölü’nde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bölgenin en önemli yatırımlarından biri olan ileri biyolojik arıtma tesisinin hizmete açılmasıyla beraber Van Gölümüz nefes aldı.

Öte yandan dip çamur temizliği çalışmalarıyla şu ana kadar 1,2 milyon metreküp çamur temizlendi.

Gölden çıkarılıp analiz edilen çamurlar, uygun olması halinde işlemlerden geçirilerek, park ve bahçelerde toprak iyileştirici olarak değerlendiriliyor.

Bölgedeki ilçe belediyelerimizin ve vatandaşlarımızın şüphesiz sürece katkısı çok önemli. Doğal kaynaklarımızı el birliğiyle koruyacağımıza inancım tam.