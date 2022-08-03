Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği fotoğraf yarışmasında ismini duyuran dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün korunmasına yönelik Resmi Gazete’de yayınlanan kararla önemli bir adım daha atıldı. Van Gölü ve çevresi Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edildi.