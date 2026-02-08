×
Gündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşinin Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

Emine Erdoğandan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşinin Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 12:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah'ın Türkiye'ye resmi ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Ürdün arasındaki kadim bağların, karşılıklı güven ve saygı temelinde daha da kökleşmesini temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

Emine Erdoğandan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşinin Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşım

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmadan kesitler ile Emine Erdoğan'ın Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah'ı Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladığı anlara ilişkin görüntüler de bulunuyor.

