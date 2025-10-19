Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" paylaşımı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geçtiğimiz günlerde toplanan ve kendisinin de katılıp konuşma yaptığı "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan fikir ve temennilerini X platformundan yaptığı şu tweet'le paylaştı:

Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul’da birleştirdik.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu, farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturdu, insanlığa yeni bir yön çizdi.

Kadim İstanbul, bugün, kimseyi geride bırakmayacak bir gelecek idealinin merkezinde.

Forumun, çocuklarımıza nefes alan bir dünya bırakma kararlılığımıza güç katmasını diliyorum.