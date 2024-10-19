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Emine Erdoğan'dan Uluslararası Farkındalık Zirvesi paylaşımı

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#Emine Erdoğan#MÜSİAD Kadın#Uluslararası Farkındalık Zirvesi
Emine Erdoğandan Uluslararası Farkındalık Zirvesi paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 17:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, MÜSİAD Kadın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Farkındalık Zirvesi ile ilgili paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Kadının emeği, bilgi ve birikimi, sadece ekonomik büyümenin değil, sosyal kalkınmanın da en temel dinamiğidir." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Bugün, MÜSİAD Kadın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nde bir kez daha kadınların toplumsal dönüşümdeki kritik rolüne tanıklık ettik.

Kadının emeği, bilgi ve birikimi, sadece ekonomik büyümenin değil, sosyal kalkınmanın da en temel dinamiğidir.

Bu nedenle kadınların hayatın tüm alanlarında, kendi tabiatlarıyla var olmalarını sağlamak asıl amaç olmalıdır.

Ancak o zaman adalet ve denge ekseninde bir dünya oluşacaktır.

Emine Erdoğandan Uluslararası Farkındalık Zirvesi paylaşımı

Bu değerli zirve vesilesiyle Farkındalık Ödülü’nün sahihi olan, toplumumuzun öncü kadınları; rahmetli Alev Alatlı’yı, Prof. Dr. Nurhan Atasoy’u, Ümit Meriç’i ve Canan Bayraktar’ı yürekten kutluyorum.

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Onların izinden başarılarıyla fark yaratan nice kadının yetişmesini diliyor, zirvede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

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#Emine Erdoğan#MÜSİAD Kadın#Uluslararası Farkındalık Zirvesi

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