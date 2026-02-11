×
Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü' paylaşımı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 10:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü' nedeniyle sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kız çocuğunun gözlerinde parlayan merak, geleceğin en büyük keşiflerine açılan kapıdır. Onların bilime olan ilgisini desteklemek, hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak hepimizin görevi. Dünden bugüne tek gayemiz, kız çocuklarımızın, eğitimde, bilimde ve teknolojide yeniliklerin öncüsü olmasıdır. Zira kadınlarımızın ülkemizin kazanımlarında ne kadar büyük bir pay sahibi olduklarını biliyor, onları lider konumunda görmekten gurur duyuyoruz. Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü vesilesiyle, bilimin ışığını büyüten tüm kadınları ve kız çocuklarımızı yürekten kutluyorum. Başarıları daim, yolları açık olsun" ifadelerini kullandı. 

