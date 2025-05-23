Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Forumu paylaşımı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na katıldı. Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu kapanış programına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Aile Forumu’nun kapanış programında, Türkiye'yi ziyaret eden farklı ülkelerin aileden sorumlu bakanları ile "Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı etkileşimli sergiyi ziyaret ettiklerini belirtti.

“AİLE KURUMUNUN DAHA GÜÇLÜ TEMELLER ÜZERİNDE YÜKSELMESİNE VESİLE OLACAK”

Haberin Devamı

Paylaşımında Erdoğan, "Sergi; sevgi, bağlılık ve karşılıklı saygı ile şekillenen aile yapılarının toplumsal huzur ve istikrar açısından taşıdığı önemi etkileyici bir dille anlatıyor. Ailenin evrensel gücünü ve toplumları birleştirici rolünü yeniden hatırlatan Forumun neticelerinin dünya için hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki burada kurulan bağlar ve paylaşılan fikirler, ülkelerimizde aile kurumunun daha güçlü temeller üzerinde yükselmesine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.