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Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Forumu paylaşımı

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#Uluslararası Aile Forumu#Emine Erdoğan#Aile Ve Toplum
Emine Erdoğandan Uluslararası Aile Forumu paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 17:42

Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nun kapanış programına ilişkin paylaşımında "Ailenin evrensel gücünü ve toplumları birleştirici rolünü yeniden hatırlatan Forumun neticelerinin dünya için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na katıldı. Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu kapanış programına ilişkin bir paylaşımda bulundu.  Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Aile Forumu’nun kapanış programında, Türkiye'yi ziyaret eden farklı ülkelerin aileden sorumlu bakanları ile "Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı etkileşimli sergiyi ziyaret ettiklerini belirtti.

Emine Erdoğandan Uluslararası Aile Forumu paylaşımı

“AİLE KURUMUNUN DAHA GÜÇLÜ TEMELLER ÜZERİNDE YÜKSELMESİNE VESİLE OLACAK”

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Paylaşımında Erdoğan, "Sergi; sevgi, bağlılık ve karşılıklı saygı ile şekillenen aile yapılarının toplumsal huzur ve istikrar açısından taşıdığı önemi etkileyici bir dille anlatıyor. Ailenin evrensel gücünü ve toplumları birleştirici rolünü yeniden hatırlatan Forumun neticelerinin dünya için hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki burada kurulan bağlar ve paylaşılan fikirler, ülkelerimizde aile kurumunun daha güçlü temeller üzerinde yükselmesine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

 

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#Uluslararası Aile Forumu#Emine Erdoğan#Aile Ve Toplum

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